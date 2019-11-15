"Формула Геруса": импорт тока из России срывает финансовые планы "Энергоатома"

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Из-за импорта российской электроэнергии "Энергоатом" не сможет выйти на международные рынки для привлечения финансирования. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

По его словам, "Энергоатом" заявил о намерении привлечь финансирование на международных рынках капитала путем выпуска облигаций для участия в кредите через специально назначенное лицо с листингом на Лондонской фондовой бирже. Но, по его мнению, реализовать это компания не сможет.

"Ничего не получится, скажу я вам. А почему? А "потому что Герус". Если взглянуть на баланс продажи объема электроэнергии, то можно констатировать факт, что "Энергоатом" не может распродать объемы своей доступной мощности на рынке "на сутки вперед". Это происходит в условиях продолжения импорта электроэнергии с территории Таможенного союза (России и Беларуси) и текущего объема потребления электроэнергии в Объединенной энергетической системе Украины", – объяснил Корольчук.

По его информации, если еще в последней декаде октября "Энергоатом" продавал ориентировочно 80% своих мощностей в сегменте рынка "на сутки вперед", то с началом активной фазы импорта электроэнергии из России может продавать лишь 30% своих мощностей в этом сегменте. В отдельные дни продажи составляли буквально пару процентов.

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"Фактически можно только процитировать слова президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, который констатировал, что импорт электроэнергии из России и Беларуси на данный момент вытеснил "Энергоатом" с рынка "на сутки вперед" из-за заявленной очень низкой цены на электроэнергию", – пояснил Корольчук.

Эксперт считает, что в результате этого "Энергоатом" потеряет существенную часть доходов.

"Конечно, АЭС будут стоять и не упадут. Но прибыли государственного "Энергоатома" таки упадут. И кому тут говорить "спасибо"? А при чем тут Герус, вы спросите? Да в принципе ни при чем. Всего лишь в анналах "Слуг народа" запишут: "При председателе комитета ТЭК Верховной Рады Андрее Герусе "Энергоатом" вошел в устойчивое экономическое пике", – написал Корольчук.

Напомним, с 1 октября благодаря "поправке Геруса" началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт·час до 4,5 млн кВт·ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВт·ч/сутки.

7 ноября руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук признал, что из-за импорта электроэнергии из РФ пришлось ограничивать производство электроэнергии на украинских станциях. А президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил о демпинге импортеров российской электроэнергии на украинском рынке, отметив, что объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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