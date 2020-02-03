Франция первой в мире может запретить выбрасывать нераспроданные товары

Теперь все товары, которые не нашли своего покупателя, должны перерабатывать, отдавать на благотворительность или использовать повторно

/ Фото: unsplash.com

Парламент Франции, где ранее запретили торговать пластиковой посудой, принял первый в мире закон, предусматривающий запрет на уничтожение нераспроданных товаров.

Об этом сообщает The Guardian.

"Во Франции, в соответствии с законом по борьбе с отходами, принятым парламентом в четверг, дизайнерским фирмам и компаниям, производящим предметы роскоши, могут запретить уничтожать непроданные или возвращенные товары", - говорится в сообщении.

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Согласно закону, теперь все товары, которые не нашли своего покупателя, производители дизайнерской одежды и предметов роскоши, а также компании, которые изготавливают косметику и электронные приборы, должны перерабатывать, отдавать на благотворительность или использовать повторно.

В то же время запрещается использование бумаги для выдачи квитанций и одноразовых пластиковых изделий, вместо этого аптеки будут поощрять продажу определенных медицинских средств в индивидуальных дозах. В тренде Гривня падает: экономист рассказал, из-за чего доллар идет вверх Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Евросоюз объявил настоящую войну пластику – многие страны ЕС в течение нескольких лет должны полностью отказаться от использования одноразовых изделий из этого материала. Соответствующее решение Совет Европейского союза принял еще в мае 2019 года, и отдельные торговые сети, в частности в Чехии, уже начали постепенно переходить в "безпластиковую" эру. Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Украине будут штрафовать торговые сети. 1700 гривен штрафа грозит магазинам за распространение полиэтиленовых пакетов. Такое наказание предусматривает законопроект, который депутаты уже приняли в первом чтении, чтобы уменьшить объемы пластика, попадающего в природу.

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