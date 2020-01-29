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Газ для промышленности заметно подешевеет: "Нафтогаз" показал прайс

29 января, 14:27

Новые расценки для промышленных потребителей заработают с февраля

ugv.com.ua

ugv.com.ua

"Нафтогаз Украины", который рассчитал новую цену на газ для населения, с 1 февраля также снизит цены на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.

Так, минимальная цена на газ для промышленности упадет до 4662 грн за тыс. кубометров (без учета НДС). То есть цена снизится на 15% по сравнению с январем, когда она составляла 5500 грн за тыс. кубометров.

Максимальные цены для промпотребителей при этом упадут на 14% – до 5208 грн с 6072 грн за тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

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Ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров внес изменения в процедуру формирования цены на газ. Правительство ограничило цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ) среднеарифметическим значением цены газа на хабе TTF в Нидерландах.

Также сообщалось, что с 2020 года украинцы, использующие природный газ для бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды и отопление домов), платят за него по-новому: из общей суммы в счетах отдельно выделили абонплату.

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промышленность газ цена на газ Нафтогаз Украины

Источник: Сегодня

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