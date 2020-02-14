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Цена на газ по-новому: Гончарук объяснил правила

14 февраля, 15:38

Премьер напомнил о снижении общей суммы в платежках украинцев

Несмотря на появление второй платежки за газ, суммы в этих платежках этойзимой снизились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем обращении к украинцам.

"Это – первый отопительный сезон за много лет, когда тарифы не растут, а уменьшаются. Вы получили две платежки – за газ и за транспортировку. Но это не значит, что придется платить больше. Так, если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите, что в январе этого года сумма меньше, чем в январе-2019", - объяснил Гончарук.

Он напомнил, что ранее цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф, а теперь их разделили между компаниями, которые поставляют и транспортируют газ. По словам премьера, это нужно для того, чтобы искоренить монополию на рынке.

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"Сейчас появился цивилизованный рынок энергоносителей – поставщики услуг больше не будут навязывать! Каждый потребитель сможет сам выбирать себе лучшие условия. Тарифы не должны регулироваться вручную. Долгие годы это происходило именно так – и платежка только росла", – резюмировал Гончарук.

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Напомним, украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. Новости "Сегодня" ранее разбирались, зачем ввели две платежки за газ и почему по ним обеим нужно платить вовремя:

При этом украинцам уже вернули одну платежку за газ, но счета в ней будет все равно два. Как объяснял Тарасюк, потребители просто начнут получать оба счета на одном листе бумаге, что сделает оплату более удобной. По словам Тарасюка, вернуться к старой форме квитанции за газ (без отдельной платы за транспортировку) украинцы все равно не смогут, поскольку теперь поставщик и транспортер газа – это разные компании, которые предоставляют отдельные услуги.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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газ ЖКХ тарифы платежки цена на газ Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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