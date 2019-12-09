Газ в "нормандском формате": Оржель и Витренко готовы к переговорам с Россией

Глава Минэнерго и руководитель "Нафтогаза" вошли в состав украинской делегации в Париже

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель входят в состав делегации, которая находится в Париже в преддверии встречи "Нормандской четверки". Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа", – сказал Тимошенко.

При этом ранее российские СМИ сообщали, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сайт "Сегодня" уже выяснил у экспертов, стоит ли обсуждать газ на "нормандской встрече". Специалист по энергетическим вопросам Сергей Дяченко рассказал о переговорных позициях Киева. Ранее от включения этого вопроса в общую повестку "нормандского саммита" президента Владимира Зеленского также предостерег бывший глава государства Петр Порошенко.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Читайте детальнее на сайте "Сегодня" – Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

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