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Газовую "трубу" в Украине окончательно подготовили к зиме

9 октября, 15:48

"Укртрансгаз" отчитался о подготовке ГТС к отопительному сезону

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Укртрансгаз" выполнил 100% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Месяц назад, по состоянию на 9 сентября, работы по подготовке ГТС к зиме были выполнены на 85%.

"В результате все подразделения оператора ГТС получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020", – сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

В частности, с мая были проведены такие работы:

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  • обследованы 171,2 км трубопроводов, в том числе 388 км подводных и 248 км надводных переходов через водные преграды;
  • осуществлен капитальный ремонт 14,1 км магистральных газопроводов, 29 скважин на газохранилищах и 15 газоперекачивающих агрегатов;
  • проведена реконструкция 12 газораспределительных станций;
  • отремонтированы 1034 единицы автотранспортной техники;
  • восстановлено 4910 км линий связи и 18,2 км линий электропередач на объектах ГТС.

Кроме того, "Укртрансгаз" обеспечил выполнение плана наполнения подземных хранилищ газа(ПХГ).

"Согласно оперативным данным за последние пять месяцев в газохранилища было закачано 11 млрд куб. м природного газа, что на 2,7 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период прошлого года", – отметили в компании.

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К 9 октября в ПХГ Украины уже накоплено 20,8 млрд кубометров голубого топлива. Этот показатель на 26% выше, чем в 2018 году, а также является рекордным за последние 9 лет.

Новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала закачку природного газа в хранилища еще в апреле. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял о необходимости закачать 20 млрд куб. м, но министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель позже отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

Новости "Сегодня" также узнали, как продвигается подготовка к зиме в городах Украины, кто может остаться без тепла и по каким ценам украинцы могут оплатить газ для отопления:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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ГТС отопительный сезон Украина Укртрансгаз подготовка к зиме

Источник: Сегодня

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