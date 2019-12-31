Газовые переговоры: что случится, если контракт будет нарушен

Коболев считает, что сумма 7,2 млрд долларов была гарантирована российской стороной как минимальный доход от транзита газа в ЕС

/ Фото: AFP

В новом газовом соглашении предусмотрены определенные гарантии, которые сработают, если контракт будет нарушен. Об этом рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев на брифинге 31 декабря, который транслировал телеканал "Украина 24".

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Россия нарушить достигнутые договоренности, Коболев не исключил такого события.

"Все может быть, это жизнь. Но, что важно, новое транзитное соглашение заключено с учетом европейского права и содержит четко прописанные гарантии, которые по своей сути очень близки к концепции ship or pay. И сумма 7,2 млрд долларов фактически была в какой-то мере гарантирована российской стороной как доход, который украинская сторона получит на протяжении следующих пяти лет", – сказал глава правления НАК.

Реклама

При этом Коболев отметил, что доход Украины может быть и более высоким, чем это предусмотрено базовым контрактом.

"Эта цифра может вырасти, но она не может быть меньше. Мы надеемся, что она будет больше, потому что объемы, которые заявлены, – это минимальные объемы, предложенные "Газпромом". И важно, что большие объемы, которые будут транспортироваться украинской ГТС, будут транспортироваться по более высоким ставкам к тарифу с учетом брони на дневной, квартальной или годовой основе", – отметил глава "Нафтогаза".

Как сообщали новости "Сегодня", согласно пятилетнему соглашению, минимальный объем прокачиваемого через Украину российского газа – 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд – в последующие четыре года. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что от транзита российского газа Украина получит не менее 7,2 млрд долларов за пять лет. Кроме того, он объяснил, что транзитный контракт содержит принцип "качай или плати".

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что благодаря подписанному с Россией контракту на транзит газа Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама