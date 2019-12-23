Газовые переговоры: Кремль отрицает прямые контракты

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг сообщения о том, что российская сторона заключила контракты с рядом украинских компаний для прямых поставок газа в Украину.

"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после Нового года, после того, как все вопросы, связанные с транзитом, будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", – сказал Козак.

Вице-премьер РФ отметил, что информация о возможных прямых контрактах с частными украинскими компаниями не соответствует действительности.

"У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола", – сказал Козак.

Реклама

Отметим, что Украина с 2015 года не покупала газ у России. Так, сайт "Сегодня" писал о том, что по состоянию на 1 декабря (уже четвертую зиму) Украина в течение 1475 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. С начала 2019 года в Украину было импортировано 14 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 38% аналогичного прошлогоднего объема.

Напомним, что Россия подтвердила намерение выплатить Украине 3 млрд долларов.

Изнурительные переговоры Украины и России о контракте на транзит газа продолжались не одну неделю. На днях "Нафтогаз Украины" и "Газпром" все же подписали протокол о намерениях. Сам контракт должны подписать в последнюю рабочую неделю декабря.

Прямые газовые контракты ранее заключались крупными компаниями, связанными с известными украинскими политиками.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама