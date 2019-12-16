Украинцы снизили потребление газа, а транзит через страну вырос: отчет о работе ГТС

Украина уже в течение 1475 дней не импортирует газ для своих нужд из России

Фото: facebook.com/utg.ua

Пока "Нафтогаз" и "Газпром" продолжают переговоры о заключении нового контракта на транзит газа, компания "Укртрансгаз" сообщает, что объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову с начала года составляют 81,5 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 транзитные объемы увеличились на 2,3 млрд куб. м, или на 3%.

В январе-ноябре 2019 в подземные хранилища газа (ПХГ) было закачано 13,1 млрд куб. м газа, что больше на 34%, чем в течение того же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 6,2 млрд куб. м газа, что меньше на 26%.

По состоянию на 1 декабря 2019 года, в ПХГ Украины было накоплено 20,7 млрд куб. м голубого топлива. Это больше на 29%, чем год назад.

По состоянию на 01 декабря (четвертую зиму) Украина уже в течение 1475 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.

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С начала 2019 году в Украину импортировано 14 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 38% аналогичного прошлогоднего объема.

Поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на 1 декабря 2019 по сравнению с пометкой годом ранее осталось на таком же уровне – 18,9 млрд куб. м.

Украинским потребителям всех категорий с начала года транспортировано магистральными газопроводами 22,7 млрд куб. м газа, что на 6% меньше аналогичного показателя 2018 года. Общее использование газа для производственно-технологических расходов – уменьшилось на 6% и насчитывает 3,2 млдр куб. м природного газа.

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Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что долгосрочный контракт на транзит российского газа с четко определенными объемами поставок является позитивом и фактором стабильности не только для украинской стороны, но и для Европейского Союза и российского "Газпрома".

Как сообщалось, в рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Видео: Громадське телебачення

Ранее присутствовавший на переговорах в Париже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, грозит ли Украине очередная газовая война по сценарию тех, что устраивала Россия в 2006 и 2009 годах.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине.

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