Газовые войны: до решения проблемы транзита далеко, зима близко

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

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30 октября, после двух с половиной лет сопротивления, Датское энергетическое агентство одобрило заявку российского "Газпрома" на строительство газопровода "Северный поток-2" по своей территории. Таким образом, был снят последний барьер для достройки российского газопровода по Балтийскому морю, который должен поставлять российский газ в Европу напрямую, в обход Украины.

В том, что рано или поздно это произойдет, похоже, ни у кого не было сомнений. Из-за упорного нежелания Дании идти на уступки в вопросе строительства North Stream 2 России пришлось трижды менять варианты маршрута газопровода. Последний вариант предполагал, что трубопровод будет проходить юго-восточнее острова Борнхольм – за пределами территориальных вод Дании, но по датскому континентальному шельфу (это территория совместного использования). И здесь главный аргумент Дании насчет безопасности уже "не работал", так что утверждение заявки России становилось чисто техническим вопросом.

Фото – Датское энергетическое агентство

Все было предрешено

После известия о согласии Дании на строительство "Северного потока-2" украинские власти заявили, что знали о том, что это рано или поздно произойдет. И заверили, что были готовы к этому.

"Мы понимали, что так может произойти… Со своей стороны скажу, что и я лично, и наше правительство были готовы к такому решению", – сказал в четверг президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев также заверил, что решение Дании не стало неожиданностью.

"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения", – написал он в Facebook.

Цена вопроса

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что достройка оставшихся 147 км газопровода займет порядка 5 недель. Закончить работы Россия планирует еще в этом году.

Запуск "Северного потока-2" означает если не прекращение, то существенное сокращение объемов транзита газа через Украину. А стало быть, потерю Украиной порядка 3 млрд "транзитных" долларов.

Это не значит, что именно такой суммы недосчитается бюджет страны – деньги получал "Нафтогаз", а в бюджет он как государственная компания перечислял процент от прибыли – дивиденды. Ну и, конечно, налоги. Как не раз говорили эксперты, именно за счет "транзитных" денег "Нафтогазу" удавалось балансировать свой корпоративный бюджет, отягощенный, в частности, долгами потребителей и, возможно, не всегда выгодными ему условиями ПСО (спецобязательствами поставлять газ бытовым потребителям по регулируемой цене и несмотря на задолженности).

И все-таки потеря этих денег будет весьма ощутимой для Украины. Все же "Нафтогаз" является одним из крупнейших наполнителей бюджета. Например, по итогам 2018 года компания перечислила в государственную казну 136,5 млрд грн в виде налогов и дивидендов. В этом году за 9 месяцев сумма отчислений составила, по подсчетам компании, 83,7 млрд грн. Да и вообще, 3 млрд долларов – это больше 2% ВВП страны, и отсутствие этих денег в экономике не может пройти безболезненно для нее.

Потому, как не раз заявляли украинские чиновники, они намерены продолжать бороться за транзит. В частности, комментируя решение Дании, Андрей Коболев заявил: "Еще важнее становится завершение реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине. Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза. Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС".

Европа напугана

В вопросе сохранения транзита нас поддерживают США, не заинтересованные в прямых поставках российского газа в Европу из-за избытка собственного сланцевого газа. Да и Европа заявляет, что транзит российского газа через Украину и другие европейские страны должен продолжаться – как минимум ради диверсификации поставок. А еще больше, наверное, потому, что Европа не уверена, что "Северный поток-2" заработает до Нового года и она в разгар зимы не столкнется с дефицитом "голубого топлива".

"Сами разработчики проекта сказали, что они закончат все работы, связанные со строительством, в течение первого квартала 2020 года. Потом должен быть тестовый период эксплуатации. А контрактная прокачка, я думаю, будет уже во второй половине следующего года", – комментирует эксперт в нефтегазовой сфере, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Однако с продолжением транзита у нас возникают не меньшие проблемы, чем с его отсутствием. Напомним, что 31 декабря прекращается действие существующего многолетнего контракта с Россией на транзит газа, а об условиях нового контракта страны никак не могут договориться. Кроме того, с 1 января 2020-го в Украине должен заработать независимый газовый оператор, который и должен заниматься транзитом. А процесс создания этой структуры еще далеко не завершен.

Поэтому, чем ближе к Новому году, тем чаще становятся встречи трехсторонней группы по решению газового вопроса – представителей Украины, России и Еврокомиссии. Так, эта группа собиралась в начале этого года, затем в сентябре и октябре. Следующая встреча намечена на ноябрь.

Очередной раунд трехсторонних газовых переговоров прошел в Брюсселе как раз накануне оглашения решения Данией. Его результаты в изложении "Нафтогаза" выглядят как минимум продуктивными.

"Еврокомиссия представила детальное предложение о заключении нового долгосрочного контракта на транзит российского газа по территории Украины после 2019 года. Украинская сторона поддержала это предложение как конструктивное. Среди ключевых положений общей позиции – заключение нового контракта на значительный срок и фиксация объемов транзита, которые обеспечат надежную работу украинской ГТС. Контракт должен быть заключен с новым оператором украинской ГТС, который с 1 января 2020 года будет выведен из группы "Нафтогаз". При этом отношения между оператором ГТС Украины и "Газпромом" должны строиться на основе требований европейского энергетического законодательства, которое Украина внедряет как член Энергетического сообщества", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

А вот из уст представителей Еврокомиссии ход переговоров выглядит не таким уж безоблачным. В частности, после беседы с главой энергетического сектора Евросоюза Маросом Сефковичем агентство Reuters написало, что "последний раунд переговоров… не дал прогресса".

"Параметры, которые я представил, были приемлемы для украинских партнеров ... к сожалению ... российская делегация не была готова сделать то же самое", – цитирует агентство Сефковича.

По его словам, российская сторона требует, чтобы в новом контракте нашли отражение решение Стокгольмского арбитража, антимонопольные решения и будущие объемы прямых поставок газа в Украину. Украина же не намерена "прощать" "Газпрому" долг в 3 млрд долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.

"Мы все согласились с тем, что прекращение поставок невозможно. Тем не менее, мы в ЕС полностью готовы к любому сценарию", – прокомментировал Сефкович ход состоявшихся газовых переговоров.

Три сценария, один другого хуже

Как будет развиваться ситуация дальше? Геннадий Рябцев считает, что возможны три сценария.

"По убыванию вероятности. Первый сценарий – показательное перекрытие транзита Российской Федерацией в начале января после заявления о том, что Украина ворует газ. Как это было в 2009 году. Второй вариант по вероятности – что будет техническое решение о продлении контракта 2009 года до тех пор, пока стороны не договорятся и пока не будет подписано новое соглашение. И третий сценарий – если Украина перекроет транзит, мотивируя это тем, что договориться с Россией не удалось", – перечисляет Геннадий Рябцев.

При этом он считает, что ни один из этих сценариев не является выгодным для Украины. Все варианты предполагают компромиссы, разница только в масштабах рисков и последствий. А самым плохим Геннадий Рябцев считает третий сценарий – перекрытие транзита украинской стороной.

"У нас есть международные обязательства, которые обязывают нас поставлять бесперебойно российский газ европейским потребителям. Две статьи об этом есть в соглашении об ассоциации с ЕС, и в договоре о присоединении к европейскому энергетическому сообществу также записаны такие нормы", – напоминает Геннадий Рябцев.

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