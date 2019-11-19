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Газовый вопрос: "Нафтогаз" рассказал о европейских рекомендациях для "Газпрома"

19 ноября, 11:45

Украинская компания подловила российские СМИ на лжи

Фото: "Газпром"

Фото: "Газпром"

"Нафтогаз Украины" получил официальное предложение от российского "Газпрома" по транзиту газа. При этом свои рекомендации российской компании озвучила Европейская комиссия. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Как сообщается на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook, Еврокомиссия рекомендовала "Газпрому" заключить долгосрочный контракт:

  • на значительный объем газа;
  • по европейским правилам;
  • с новым украинским оператором ГТС.

"Потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Это правда. А вот попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает желание России получать газовые контракты с помощью политического давления – неправда. <...> Предупреждая следующие откровения источников в Брюсселе: там также не поддерживают стремление "Газпрома" с помощью политического шантажа избежать выполнения законного решения международного арбитража в Брюсселе", – добавили в "Нафтогазе".

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Речь идет о сообщении российского иформагентства о том, что Еврокомиссия якобы рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сократив реверсные поставки. Как известно, Украина не закупает газ напрямую из России с 2015 года.

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Напомним, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

При этом 18 ноября "Газпром" направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение по транзиту газа с 2020 года. В нем указано требование отказаться от исковых претензий к "Газпрому" в судах, включая Стокгольмский арбитраж. Украинская компания подтвердила получение предложения и пообещала дать конструктивный ответ в ближайшее время.

Между тем, ранее о требованиях "Газпрома" уже рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков:

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газ Газпром Еврокомиссия Нафтогаз Украины транзит газа

Источник: Сегодня

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