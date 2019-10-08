Россия предложила Украине продлить старый контракт по газу, но изменить параметры

Фото: "Укртрансгаз"

Москва предлагает Киеву продлить контракт на транзит газа на существующих условиях, но с изменением некоторых технических параметров. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью одному из российских телеканалов.

"Мы предложили нашим украинским партнерам: если не будет готово законодательство, если они не успеют его принять, тогда мы готовы предложить продление контракта на существующих юридических условиях", – сказал он.

Новак добавил, что "некие технические параметры" могут поменяться, так как ситуация по сравнению с 2009 годом, когда был подписан предыдущий контракт, "изменилась значительно", в том числе и по потреблению газа в Украине, и по объемам транзита.

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"Тем не менее, с точки зрения нормативной базы, можно взять за основу старый контракт и продлить его на какое-то время. Как сказал президент, до одного года можно продлить", – отметил российский министр.

По его словам, сейчас есть "риски и убеждения" с украинской стороны, что Киев успеет до конца 2019 года внедрить европейское законодательство.

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Как писали новости "Сегодня", 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации о транзите газа через Украину с 2020 года. После встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

В "Нафтогазе" сообщили, что "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если Украина в полной мере внедрит их до конца 2019-го.

Ранее Новак подчеркнул, что Москва готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита газа через Украину.

Напомним, что действующий транзитный контракт подписали в 2009 году, он истекает в конце этого года.

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