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"Могут быть проблемы": Гончарук о последствиях отмены транзита газа из России

23 октября, 18:12

Украинское правительство обещает не допустить какие-либо внештатные истории в случае прекращения транзита

Фото: "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"

Если в следующем году Россия прекратит транзит газа через Украину, в некоторых небольших украинских городах могут возникнуть временные проблемы.

Об этом на брифинге 23 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, заверив в том, что власти работают над решением этого вопроса.

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"У некоторых городов небольших могут быть временные проблемы. Мы о них наперед знаем, наперед думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет", – утверждает глава правительства.

Алексей Гончарук добавил, что в целом Украина к отопительному сезону готова и накопила достаточные запасы природного газа в хранилищах.

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"Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы – их нет", – уверяет премьер.

Напомним, в сентября е Брюсселе состоялись трехсторонние консультации по вопросу транзита газа через Украину с 2020 года, после которых заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Позже российский президент Владимир Путин выразил готовность РФ подписать контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское законодательство.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что Москва готова продлить контракт на транзит газа с Киевомна существующих условиях, но с изменением некоторых технических параметров.

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Источник: Интерфакс-Украина

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