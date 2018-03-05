"Газпром" официально уведомил Украину о начале расторжения газовых контрактов

Сегодня, 14:43

Расторжением договоров на поставку и транзит газа будет заниматься Стокгольмский арбитраж

Фото: AFP
Фото: AFP

"Газпром" сегодня, 5 марта, официально направил уведомление в "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер.

Процедура будет проводиться через Стокгольмский арбитраж.

"Стокгольмский арбитражный суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение в отношении контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило баланс сторон по данному контракту", – заявил глава "Газпрома".

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Он отметил, что суд аргументировал решение резким ухудшением экономического положения в Украине.

"Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы в Украине. В такой ситуации для "Газпрома" продолжение действие этих контрактов является экономически не выгодным и не целесообразным. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке", – повторил Миллер свое пятничное заявление.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром"  компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух решений суда "Газпром" оказался должен Украине 2,56 млрд долларов. 

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Позже Россия заявила, что досрочно расторгает "кабальный контракт" на поставку и транзит газа. Однако "Нафтогаз" отметил, что еще не получал официального уведомления о начале этой процедуры.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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