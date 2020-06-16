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Макогон: "Газпром" разбирает трубы, по которым качает газ в Украину

16 июня, 14:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украина готовится к полной остановке транзита газа из России

Пока Украина готовит серьезные инвестиции в газотранспортную систему (ГТС), российский "Газпром" начал демонтаж труб на территории РФ, по которым газ поставляется в Украину. Об этом рассказал глава госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью OilPoint.

"То, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется до границы с Украиной – это проблема, но мы на нее особенно повлиять не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем", – сказал Макогон.

При этом он отметил, что если пятилетний контракт на транзит газа с "Газпромом"не будет продлен, то "Оператор ГТС" сосредоточится на поставках газа для внутренних потребителей: "Сократимся, ужмемся и будем работать для внутренних поставок, импорта, ПХГ и добычи", - сказал Макогон.

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Кроме того, украинская компания не планирует отказываться от "малого транзита" – системы адресной закупки газа европейцами.

"Да, мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объемы транзита – 20-30 миллиардов кубометров. Он будет проходить по тем же трубами, по которым будут происходить и внутренние транспортировки", – добавил Макогон.

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Напомним, ранее Макогон уже объяснял, что Украина готова к сценарию "нулевого транзита" газа из России. По его словам, у российского "Газпрома" нет причин продолжать прокачивать газ через Украину после 2025 года, когда закончится действие нынешнего контракта о транзите.

Поэтому, как отметил Макогон, в конечном итоге при таком сценарии украинская ГТС будет полностью переориентирована на внутреннюю транспортировку, после чего Европа будет полностью зависеть от поставок газа через газопроводы "Газпрома".

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Также новости "Сегодня" сообщали, что в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину. Подробнее о контракте узнавайте из видео:

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газ Россия Газпром контракт Украина ПХГ транзит газа Сергей Макогон

Источник: Сегодня

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