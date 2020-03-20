Украина инвестирует в ГТС десятки миллиардов гривен: на что пойдут деньги

Капитальные инвестиции будут направляться только в те объекты ГТС, которые будут использоваться при отсутствии транзита.

В украинскую газотранспортную систему инвестируют 39 млрд гривен в течение следующих 10 лет. Об этом заявили в пресс-службе "Оператор ГТС Украины".

Соответствующий план развития газотранспортной системы Украины утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

План развития базируется на прогнозе внутренней добычи и потребления газа, а также на объемах транзита по новому соглашению с "Газпромом".

Капитальные инвестиции будут направляться только в те объекты ГТС, которые будут использоваться при отсутствии транзита.

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Крупнейшими проектами станут: масштабные реконструкции 10 компрессорных станций "Бар", "Яготин", "Диканька", "Бердичев", "Александровка", "Комарно", "Красилов", "Ужгород", "Долина" и "Богородчаны", капитальная модернизация около 100 газораспределительных станций во всех регионах Украины.

В 2020 году компания планирует продолжать реконструкцию компрессорной станции "Бар" согласно графику, модернизировать 5 подстанций на компрессорных станциях и осуществить капитальный ремонт на 5 участках магистральных газопроводов.

Кроме того, запланирована реконструкция газорапределительных станций "1-А г. Киев", "Овидиополь", "Угринов", "Старый Лисец", "Стрымба" и пунктов измерения расхода газа ГИС "Визирка".

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что 16 марта Украина впервые предоставила услугу транзита газа ЕС – ЕС. Немецкая компания воспользовалась ГТС для прокачки газа по маршруту Венгрия – Словакия.

Также мы писали о том, что низкие цены на природный газ в Европе будут сохраняться в течение ближайших 2-3 лет, а особенности украинской ГТС помогут европейцам регулировать рынок топлива.

Напомним, Украина избежала роста цен на газ в три-четыре раза благодаря заключению нового транзитного контракта с Россией.

При этом в Украине намерены инвестировать средства в модернизацию и перестройку ГТС.

Также мы сообщали, что в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.

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