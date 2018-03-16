"Газпром" впервые с начала года выполнил обязательства по транзиту

Сегодня, 09:00

В прошлом году таких дней было только 36, подсчитали в "Укртрансгазе"

. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Российский "Газпром" 15 марта впервые с начала 2018 года поднял давление на входе в газотранспортную систему (ГТС) Украины до контрактного уровня. Об этом сообщила пресс-служба оператора ГТС – госкомпании "Укртрансгаз".

"Возможно, какой-то большой праздник? Сегодня впервые с 12 декабря 2017 года "Газпром" поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня – 60 кгс/ кв. см", – отметили в "Укртрансгазе".

В пресс-службе оператора ГТС напомнили, что "Газпром" регулярно снижает давление газа на границе.

"Последние годы "Газпром" совсем не балует нас выполнением своих технических обязательств по транзитному контракту, всего лишь 10% таких "праздничных" дней (36 дней – Ред.) было в 2017 году", – подчеркнули в "Укртрансгазе". 

Как сообщалось, после решения Стокгольмского арбитража "Газпром" сорвал поставки газа в Украину и снизил давление газа на границе. Это привело к кратковременному энергетическому кризису в Украине и новому газовому скандалу с РФ. 

Почему важно давление газа на входе в ГТС?

Из-за понижения давления "Газпром" усложняет выполнение своих же заявок по транспортировке газа в Европу, поясняли ранее в "Нафтогазе". При таких обстоятельствах украинскому оператору ГТС приходится существенно корректировать свою работу, нести дополнительные расходы, чтобы сбалансировать транзит.

"Газпром" ранее заявил, что разрывает газовые контракты с Украиной, в том числе соглашение на транзит газа. Расторгнуть договоры можно только через суд, но это займет 2,5-3 года. Срок действия договора при этом истечет уже в 2019 году, но Россия все равно собирается судиться. В "Газпроме" объяснили: это нужно, чтобы не платить штрафы "Нафтогазу".

После 2019 года Россия теоретически готова продолжать газовое сотрудничество с Украиной – "Газпром" назвал условия сохранения транзита газа.
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Источник:

"Сегодня"

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