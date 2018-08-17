Где дешевле покупать мясо: цены в разных областях Украины серьезно различаются

Сегодня, 14:17

У продавцов сала по всей стране дела идут лучше, чем у "мясных" коллег 


В июле 2018 года в Украине, несмотря на общее снижение потребительских цен, подорожали 17 наименований продуктов, свидетельствуют данные Госстата. Среди них оказалось мясо. Журналисты "Сегодня" разбирались, сколько сейчас стоит "мясная корзинка" и в каком регионе мясо покупать выгоднее.

На центральном рынке Харькова покупателей у прилавков с мясом немного. Продавцы говорят: цены на мясо держатся примерно на одном уровне в течение полугода. Говядина здесь продается от 75 гривен за ребра и грудинку. За ошеек просят уже 110 гривен. Столько же стоит и свинина. А вот сало можно найти на любой кошелек – есть и по 45 гривен, и по 80 гривен.

В целом "мясная корзинка" из говядины, свинины и сала (всего по килограмму) обошлась в среднем в 310 гривен.

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В Сумах такой же набор стоит дороже, 345 гривен. За свинину здесь просят и 120 гривен, а цены на говядину доходят до 150 гривен. У продавцов сала дела идут лучше, чем у "мясных" коллег – многие местные жители заменили мясной рацион именно салом. Здесь оно стоит до 75 гривен за килограмм.

В Ровно килограмм телятины на рынке стоит 160 гривен, свинины – 120 гривен, а средняя цена сала составляет 50 гривен. "Мясную корзинку" удалось собрать на 330 гривен. Продавцы жалуются, что спрос заметно упал. 

"Мало у людей финансов. А у кого есть – тот не тут покупает. У кого нет денег, то вообще не покупает", – говорит продавщица Мария Кравчук.

В Киеве у мясных прилавков тоже не особенно людно. Продавцы рассказывают, что покупают в основном самые дешевые виды мяса – хребты и котлетное. Свинина здесь стоит дешевле, чем говядина, но и на нее цены достигают 120 гривен. Говядину продают и за 130 гривен. Как и в других регионах популярностью пользуется сало – от 100 до 180 гривен за килограмм. 

В целом "мясная корзинка" в столице обойдется в 450 гривен. Это на четверть дороже, чем в Харькове и Ровно.

Ранее сообщалось, что овощи в Польше оказались дешевле, чем в УкраинеЗелень в Украине продается и вовсе вдвое дороже, чем в соседней стране. 
цены, мясо, говядина, свинина, сало, цены на продукты

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Источник:

"Сегодня"

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