Где казне взять деньги: Украина может заработать на газе и криптовалюте

Эксперты считают, что страна может подзаработать на рынке земли, налогах и сланцевом газе

Кабмин представил проект госбюджета на следующий год с доходом 1,29 трлн грн, ростом экономики в 3% и почти 302 млрд грн социальных расходов. Эксперты назвали смету "бюджетом выживания". "Сегодня" выяснила, за счет чего еще, помимо традиционных источников, можно наполнить украинскую казну.

Земля и налоги

По мнению главы экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина страна может заработать, например, на запуске рынка земли.

"Говорить об этом можно пока только гипотетически, но если предположить, что с начала 2019 года его запустят, то налоговые поступления в бюджет, конечно, вырастут. Каждая сделка по продаже земли будет проходить через нотариуса, будут взыматься пошлины", — объясняет он.

Деньги в бюджет можно привлечь и за счет детенизации экономики. Тут поможет налог на выведенный капитал.

"По консервативным оценкам Минфина, в первые два года ожидается уменьшение поступлений в бюджет. Но за счет нового налога у компаний вырастет оборотный капитал, будет больше торговых операций, они увеличат поступления от НДС, будет больше инвестиций, будут создаваться новые рабочие места. Соответственно, будут расти и поступления в местные бюджеты", — подчеркнул Амелин.

Экономист Александр Охрименко уверен: бюджет можно увеличить, оживив государственное кредитование частного бизнеса, прежде всего, строительного.

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Таможня и продажи

Экономический аналитик Тарас Козак считает, что бюджету многое может дать таможня.

"По подсчетам Минфина как минимум 100 млрд грн ежегодно. Некоторые эксперты вообще говорят о суммах в районе 300—400 млрд грн. Это за счет товаров или полностью не растаможенных или растаможенных через коррупционные схемы", — объясняет он.

Дополнительным источником для казны может стать и приватизация.

"У нас созданы для этого условия — весной заработал новый закон о приватизации. Малая приватизация пошла — почти 90 аукционов состоялись и поступило в бюджет около 120 млн грн. За три недели, — объясняет член группы стратегических советников реформ в Украине Андрей Бойцун. — Но нужно понимать, что приватизация — не системный источник доходов. В этом году можно продать крупное предприятие, цена которого составит четверть бюджета страны, а в следующем такого на продажу уже не будет".

По словам Бойцуна заработать можно еще и на ликвидации предприятий, которые сейчас не работают путем распродажи их активов.

Газ и янтарь

Директор энергетических программ НАНУ Валентин Землянский считает, что страна могла бы зарабатывать и на добыче сланцевого газа.

"Потенциально любой крупный проект этой сферы был бы позитивом для бюджета. Тут же начнут появляться вокруг первоначального проекта другие инвестицонные программы, начиная от строительства дорог и заканчивая занятостью населения".

Наконец, по мнению экономиста Андрея Новака, страна могла бы зарабатывать на добыче янтаря, но пока это вряд ли произойдет. Эксперт говорит, что для этого нужно серьезно менять законодательство, но пока парламент к такому не готов.

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Криптовалюта: больше 1 млрд в год

Нардепы уже озаботились вопросом наполнения казны за счет налогообложения виртуальных денег. Соответствующий законопроект группа парламентариев из 23 человек уже подала в ВР. В документе отмечается, что если человеку удалось заработать, например, на продаже криптовалюты, то он со своей прибыли должен будет заплатить 5%. Такую процентную ставку авторы нормы предлагают сохранить до начала 2025 года.

"По самым консервативным оценкам, стоимость криптовалюты, которая есть в собственности у украинцев, составляет около 98,7 млрд грн. Правовое регулирование операций с виртуальными активами позволит каждый год привлекать в бюджет не меньше 1,27 млрд грн", — говорится в пояснительной записке.

В тени — 25 млрд грн

При хронической нехватке денег в казне туда не доходят миллиарды гривен из-за теневого рынка топлива. По информации Счетной палаты, объем теневого рынка бензина и дизтоплива достиг в 2016—2017 гг. 4,6 млн тонн (почти четверть от потребляемого легально), из-за чего госбюджет недополучил около 25 млрд грн, так как теневики не платят акцизов, достигающих 50% в розничной цене топлива. Глава Счетной палаты Валерий Пацкан говорит, что власти контролируют лишь легальный топливный рынок.

"А ведь акцизный налог на нефтепродукты — это одна из возможностей строить и ремонтировать дороги", — напомнил Пацкан.

В ГФС сообщают, что за 2016—17 гг. на нарушителей начислены штрафы более 500 млн грн, но признают, что взыскано их всего 1,5%. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн оценивает долю теневого рынка бензина в 7%, по ДТ и газу — 3%.