Где получают больше, на что тратим и какие профессии в цене: что изменилось за неделю

Этим летом в Одессе можно заработать даже больше, чем в столице

Фото: пресс-центр НБУ.

На лекарства украинцы тратят даже больше, чем на бензин, а капуста подешевела: читайте ТОП-5 главных экономических новостей страны уходящей недели.

Почему уменьшились расходы на выплату субсидий в Украине

Стала известна причина, почему кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Произошло это из-за существенного сокращения количества их получателей. Документ был обнародован на сайте правительства в четверг, 30 мая.

В пояснительной записке к проекту этого постановления говорится, что число субсидиантов уменьшилось с 6,9 млн домохозяйств в отопительном периоде 2017-2018 годов до 4,2 млн в отопительном периоде 2018-2019 годов.

В целом в госбюджете-2019 на эту статью расходов предусмотрено 35,095 млрд грн.

В свою очередь, Министерство социальной политики в пояснительной записке указало на необходимость перераспределить 5,54 млрд грн на программу монетизации субсидий "в связи с внедрением полного перехода к предоставлению льгот и субсидий в денежной форме".

Напомним, в мае Кабмин утвердил порядок верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий и других социальных выплат, которые проводятся за счет государственных средств.

Ранее было установлено, что почти 70 тыс. украинцев получали субсидии на оплату "коммуналки" по нескольким адресам одновременно.

В Украине рухнули цены на "молодую" капусту

В апреле цены на овощи для борща росли в 25 раз быстрее инфляции, но теперь постепенно снижаются. Так, в мае цены на "молодую" капусту рухнули в два раза – теперь капуста стала самой доступной по цене товарной позицией на рынке ранних овощей. В опте она продается уже по 5-6 гривен за килограмм, отмечают аналитики "Инфо-Шувар".

Причиной резкого снижения цены, по словам экспертов, стало существенное повышение предложения от отечественных производителей. Сезон ранней капусты традиционно начался в конце марта с поставок импортной капусты, а уже через месяц ее полностью вытеснила украинская продукция.

"Мы ожидали такой ситуации на рынке. Еще в начале весны, после общения с производителями и продавцами семян, стала понятна перспектива существенного расширения производственных площадей под ранней капустой на Юге и Закарпатье. Основанием для увеличения плантаций стали относительно высокие цены на раннюю капусту в течение предыдущих двух сезонов. Высокая цена на "старую" капусту во второй половине зимы тоже была стимулом для украинских производителей ранней продукции. Поэтому даже дождливая и прохладная весна не помешала проседанию цены. Сегодня капуста является самым дешевым ранним овощем в Украине", – рассказывает руководительница департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

Специалисты напомнили, что сезон продажи прошлогодней капусты в 2019 году закончился досрочно и с рекордно высокими ценами. Уже в начале мая "старую" капусты было сложно найти на рынках и магазинах Украины, остатки продавались по 35-40 гривен за килограмм.

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Активных работодателей на рынке труда Украины в апреле существенно не добавилось, сообщает провайдер комплексных HR-решений HeadHunter Украина. Впрочем, на вопрос, какие именно профессии востребованы этим летом, эксперты ответили, что ожидаемый сезонный прирост продемонстрировали HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и сфера туризма. Небольшое, но стабильное увеличение количества вакансий с марта происходит в транспортной сфере, логистике, строительном бизнесе и недвижимости.

"Отели готовятся к предстоящему наплыву посетителей. В кафе и ресторанах начинают работать летние площадки, растет спрос на водителей-экспедиторов, работников склада, риелторов по недвижимости, в том числе загородной, строителей", — объясняет Юлия Дрожжина, специалист экспертно-аналитического центра hh.ua.

Менее активно работодатели искали выпускников — доля вакансий сократилась на 2%. Это может говорить о том, что прирост в январе-феврале был связан с производственной практикой в вузах, считает Дрожжина.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по данным экспертно-аналитического центра hh.ua, позитивная динамика в общей базе вакансий видна в таких сферах: "IT, телеком", "Административный персонал", "Производство".

Меньше вакансий было размещено для специалистов направлений "Ретейл", "Банки, лизинг, инвестиции", "Начало карьеры, студенты/выпускники". А по сравнению с апрелем 2018 года снизилась востребованность представителей рабочих профессий и специалистов в сфере туризма, спорта и красоты.

Онлайн-сервис для поиска и размещения вакансий в сегменте голубых воротничков OLX "Работа" отмечает появление сезонных предложений еще с апреля. Из всех предложений на лето, которые публиковались с марта, 32% пришлись на барно-ресторанную сферу, 15% — на розничную торговлю, продажи и закупки. В тройку также вошла работа за рубежом — 12% объявлений о сезонном трудоустройстве.

"Чаще всего на сезонную работу в Украине ищут поваров и официантов. Наибольшая концентрация сезонных вакансий пока в Одесской области", — говорит руководитель направления OLX "Работа" Мария Абдуллина.

В Украине выросла средняя зарплата: какие регионы лидируют

Средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в апреле 2019 года составила 10 269 грн. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 мая. В ведомстве добавили, что апрельский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, почти в 2,5 раза.

На инфографике, обнародованной Госстатом, видно, что темпы роста средней зарплаты замедлились: по сравнению с мартовским показателем она выросла всего на 32 грн, тогда как по сравнению с февральским – на 840 грн. В то же время реальная зарплата в апреле этого года по сравнению с апрелем 2018 года увеличилась на 11,2%.

Давайте посмотрим по итогам апреля, какие регионы лидируют по уровню зарплатштатных работников:

Киев – 15 876 грн;

Донецкая область – 12 134 грн;

Киевская область – 10 666 грн;

Днепропетровская область – 10 590 грн;

Запорожская область – 10 216 грн.

Напомним, что номинальная зарплата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц, военный сбор). При этом реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.

Много пива и лекарств: на что украинцы тратят больше всего

Потребительские настроения украинцев снова колеблются, а виной всему – выборы и политическая неразбериха. Так, по информации Info Sapiens, индекс потребительских настроений украинцев в марте 2019 года по сравнению с февралем снизился на 1,7 пункта – до 65,3 по 200-балльной шкале. Тем не менее, наши соотечественники стали покупать еще больше различных товаров и продуктов. Сайт "Сегодня" решил узнать, на что украинцы тратят больше всего.

"Индекс экономических ожиданий" (ИЭО) вырос на 7,8 пунктов и составил 75,9. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился по сравнению с прошлом месяце на 6 пунктов. И составил 71;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 13,2 пункта и составил 74;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет вырос до 82,8, что на 4,2 пунктов больше, чем было в марте", – сказано в исследованиях Info Sapiens.

Безусловно, такие настроения украинцев были связаны с грядущими выборами и изменениями, которых ожидали в Украине. К слову, это повлияло и на ожидания, которые украинцы возлагают на курс доллара.

Апрельский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 109,9 пункта, что ниже показателя прошлого месяца на 19,1. Индекс инфляционных ожиданий снизился до 177,9, а ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 7,6 пунктов до 143,6.

Ранее мы уже рассказывали, что потребительские настроения украинцев обычно активно падают из-за девальвации гривни, также в преддверии отопительного сезона, когда население понимает, что придется платить больше. На летний период эти показатели традиционно растут, но сейчас такой рост наблюдается и на фоне политических перемен, ведь пока что старая политическая элита находится в подвешенном состоянии, а новоиспеченные игроки обещают только положительные вещи – снижение курса доллара, тарифов и т.д.

Мы уже писали, что большую часть своих доходов украинцы тратят на еду и оплату коммунальных услуг. Интересно отметить, что структура трат отличается в городской и сельской местностях. Если в городе домохозяйства тратят на продовольственные товары и питание вне дома 52,3% от всех своих трат, то в сельской местности этот показатель составляет 44,3%. Что касается непродовольственных товаров, то сельские домохозяйства тратят на них 28,3%, а городские – 21,3%.

Недавно Государственная служба статистики опубликовала данные о товарной структуре внутренний торговли предприятий Украины за прошлый 2018 год. Здесь показывается, сколько и чего было продано предприятиями в стране. В 2017 году потребители на продукты питания потратили 233,2 млрд грн – 38,8% от всех расходов, а уже в 2018 расходы на питание увеличились до 43,3% — практически до 290 млрд грн.

Самыми покупаемыми стали кондитерские изделия, молочная продукция, мясо птицы, колбаса и сало, а также пиво. Так, магазины продали за 2018 году:

кондитерских изделий, включая мороженое, на 22 млрд грн, что составляет 3,3% от общего товарооборота;

молока и молочной продукции на 17,6 млрд грн – 2,6%;

мяса птицы – на 16,5 млрд грн и 2,5%

копченого мяса, колбас – на 15,4 млрд грн и 2,3%

пива – на 15,4 млрд грн, что составляет 2,3%.

Интересно отметить, что в 2017 году все эти траты составляли в среднем на 3–5 млрд грн меньше, нежели в 2018-м.

На непродовольственные товары украинцы потратили в 2018 году 378,7 млрд грн. Здесь главной статьей расходов остаются фармацевтические товары, которых украинцы купили в прошлом году на 65,5 млрд грн, что на 10,3 млрд грн больше, чем годом ранее. Такой показатель составляет целых 9,8% от общих трат.

На втором месте разместились автомобили и автотовары, на которые украинцы потратили 48,4 млрд грн – 7,3%, в прошлом году цифра была чуть меньше – 47,5 млрд. Много тратится и на бензин – 27,6 млрд. Правда, в 2017 году эти траты были куда выше и составляли 36,7 млрд грн.

Зато выросли продажи косметики и парфюмерии – если в 2017 г. этих товаров было продано на 20,6 млрд грн, то в 2018-м – на 23,7 млрд грн. И стабильный рост показывают стройматериалы и металлические изделия – с 20,2 млрд грн до 23,3 млрд грн.

Значительную часть расходов украинцев составляют такие категории, как бытовая техника – 21,3 млрд грн, одежда и домашний текстиль – 15,6 млрд грн, и бытовая химия – 14,1 млрд грн.

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