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Где зарабатывают больше всего: назван ТОП-10 сфер по уровню средней зарплаты

Сегодня, 14:02

Данные обнародовала Государственная служба статистики по итогам июня

Архивное фото: Аэропорт "Киев" / Facebook

Архивное фото: Аэропорт "Киев" / Facebook

Где зарабатывают больше всего: назван ТОП-10 сфер по уровню средней зарплаты https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%20%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B Экономика Данные обнародовала Государственная служба статистики по итогам июня

Вслед за обнародованием средней заработной платы в Украине в июне 2019 года, которая составила 10 783 грн, Государственная служба статистики опубликовала уровень средней зарплаты по видам экономической деятельности.

Как следует из данных ведомства от 30 июля, ТОП-10 выглядит так:

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  1. Финансовая и страховая деятельность – 18 107 грн (на 4,1% меньше по сравнению с маем).
  2. Информация и телекоммуникации – 17 601 грн (+2,8%).
  3. Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 15 114 грн (+9,1%).
  4. Профессиональная, научная, а также техническая деятельность – 14 085 грн (+3%).
  5. Промышленность – 11 636 грн (+1,3%).
  6. Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 11 601 грн (+0,5%); отдельно по "авиационному транспорту" показатель средней зарплаты составил 26 520 грн и стал максимальным.
  7. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 10 614 грн (+1,3%).
  8. Искусство, спорт, развлечения и отдых – 10 543 грн (+25,8%).
  9. Образование – 9740 грн (+21,2%).
  10. Строительство – 9208 грн (-0,3%).

По данным Госстата, информация указана без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областях.

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Новости "Сегодня" писали, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года достигла почти 2,86 млрд грн – за месяц она выросла на 5,1%.

Ранее мы сообщали, что в Украине разрешили привязывать зарплаты к доллару. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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