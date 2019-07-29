В Украине подсчитали среднюю зарплату: названы регионы-лидеры

Средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в июне 2019 года достигла 10 783 грн. По сравнению с маем, когда она составляла 10 239 грн, показатель вырос на 5,3%, или на 544 грн.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 29 июля.
В ведомстве добавили, что июньский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, в 2,6 раза.
В то же время реальная зарплата в июне 2019 года по сравнению с маем этого года увеличилась на 5,8%, а по сравнению с июнем 2018 года – на 8,1%.
Лидерами по уровню зарплат штатных работников по итогам июня стали:
- Киев – 15 650 грн (в апреле – 15 876 грн, в мае – 15 157 грн);
- Донецкая область – 12 483 грн (в апреле – 12 134 грн, в мае – 11 391 грн);
- Киевская область – 11 130 грн (в апреле – 10 666 грн, в мае – 10 776 грн);
- Днепропетровская область – 10 882 грн (в апреле – 10 590 грн, в мае – 10 568 грн);
- Запорожская область – 10 694 грн (в апреле – 10 216 грн, в мае – 10 268 грн).
Номинальная зарплата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц, военный сбор). При этом реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.
Новости "Сегодня" сообщали, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года достигла почти 2,86 млрд грн – за месяц она выросла на 5,1%.
Ранее мы сообщали, что в Украине разрешили привязывать зарплаты к доллару. Подробнее смотрите в нашем сюжете:
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