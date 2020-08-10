Германия и США ссорятся из-за "Северного потока – 2": недовольный Маас позвонил Помпео

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил в понедельник, 10 августа, что выразил главе госдепартамента США Майку Помпео свое "недовольство" угрозой санкций Вашингтона в отношении немецкого порта из-за российского газопровода, сообщает издание Euractiv.

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Выступление Мааса в Берлине было посвящено резкому росту трансатлантической напряженности из-за письма трех сенаторов США, в котором пообещали жесткие санкции против операторов ключевого порта Германии, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2".

"Я упомянул об этом вчера во время телефонного разговора с (госсекретарем) Майком Помпео и выразил свое удивление и недовольство", – сказал он.

Издание напомнило, что трубопровод "Северный поток – 2" стоимостью 10 млрд евро близится к завершению по дну Балтийского моря и должен удвоить поставки российского природного газа в Германию, крупнейшую экономику ЕС.

Сайт "Сегодня" сообщал, что в письме сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона звучали угрозы в адрес компании Faehrhafen Sassnitz, выступающей оператором порта Мукран, который служит логистической базой "Северного потока – 2". Там хранятся трубы для строительства трубопровода и стоит судно "Академик Черский", способное завершить проект.

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Власти города Засниц, где расположен порт Мукран, осудили угрозы американских сенаторов, но ждали указаний из Берлина.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он завершен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по сооружению трубопровода и увела свои суда.

Россия заявила, что намерена достроить газопровод собственными силами.

Не так давно Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

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