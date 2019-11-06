Германия решила защитить "Северный поток – 2": западные СМИ раскрыли план

Газовая директива создает риски для России, ведь "труба" в обход Украины может остаться полупустой

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Несмотря на то, что США предупредили Германию о российской угрозе, немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить российский проект "Северный поток – 2". Об этом пишет немецкое издание Bild.

По информации издания, коалиционные партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС/ХСС) и "Социал-демократическая партия Германии" (СДПГ) подготовили поправки в законодательство, которые смягчат Газовую директиву ЕС в отношении балтийского газопровода из России в Германию.

Издание напоминает, что обновленная в 2019 году Газовая директива предусматривает независимость оператора газопровода от компании, поставляющей ему газ. Изменения позволили распространить директиву на газопроводы из третьих стран, в частности "Северный поток – 2", у которого российский "Газпром" является и оператором, и поставщиком. Для России это грозит тем, что газопровод может остаться полупустым.

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При этом изменения в Газовую директиву ЕС, которые правительства стран ЕС должны внести в свое законодательство, касаются проектов, которые завершены после 23 мая 2019 года. До этого срока вопрос решается на уровне страны, на берег которой выходит газопровод.

Именно этот пункт предлагают пересмотреть в Германии. ХДС/ХСС и СДПГ хотят привязать к срокам не само окончание строительства, а сроки инвестиций, которые были сделаны в проект до мая 2019 года. Это позволит Германии решать судьбу "Северного потока – 2" без участия ЕС.

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Издание при этом отмечает, что такое решение будет явным нарушением директивы ЕС, которое Брюссель охарактеризует как неприемлемое.

Напомним, Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет.

В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже уложено более 2100 километров газопровода в обход Украины. А ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

США и Украина выступают против строительства газопровода, так как он расширяет влияние Кремля в Европе. При этом в США готовят новые санкции против "Северного потока – 2". Соответствующий законопроект об энергетической безопасности Европы подготовил конгрессмен от Республиканской партии Энди Барр.

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