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Германия способствует экономическому удушению Украины – "Нафтогаз"

28 ноября, 11:28

Доходы от транзита газа являются очень существенными для украинской экономики, напомнил Витренко

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Германия своей поддержкой строительства российского газопровода "Северный поток – 2"способствует экономическому удушению Украины. Об этом в интервью DW заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"С запуском "Северного потока – 2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины", - сказал он.

Витренко напомнил, что доходы от транзита газа являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад.

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"А такие радикальные изменения – теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере – это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского Союза должна это осознавать", – подчеркнул Витренко.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что российский проект "Северный поток – 2" является политическим и угрожает энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы.

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Фото: REUTERS/Stephanie Keith

В этой связи, по его словам, очень важно, чтобы демократические страны объединяли свои усилия для того, чтобы ни одна страна не позволяла себе с помощью военных или других гибридных форм агрессии посягать на территориальную целостность других государств.

"Для нас четкая позиция Чехии, как нашего партнера и союзника, является очень важной, мы уверены, что агрессор всегда должен получать отпор в виде санкций и других действий", - подчеркнул глава украинского правительства.

Новости "Сегодня" писали, что "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

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