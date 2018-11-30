ГФС подсчитала убытки от блокирования границы "евробляхерами"

Из-за блокирования пунктов пропуска Волынской, Закарпатской и Львовской таможен ГФС владельцами транспортных средств на иностранной регистрации государственный бюджет ежедневно в среднем терял около 45 млн грн. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной фискальной службы.

"Львиная доля потерь пришлась на Львовскую таможню – 30 млн грн. Если, например, 20 ноября среднедневные отчисления от этих трех таможен составляли 189 млн грн, то уже 27 ноября показатель составил 145 млн грн", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог.

В свою очередь недовольные водители автомобилей на европейской регистрации в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами начали блокировать КПП на границе.

Напомним, эффект от легализации "евроблях" Кабинет министров оценивает в 1 млрд грн в 2019 году. Средства через специальный фонд бюджета будут направлены на финансирование пенсионных выплат и покрытие дефицита Пенсионного фонда Украины.