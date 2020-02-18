Глав областей оценят: правительство придумало 25 параметров для сравнения эффективности

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В Кабмине составили перечень показателей эффективности для оценки работы председателей областных государственных администраций, которые благодаря реформе местного самоуправления имеют достаточно много полномочий, но настаивают на большей автономности. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Делюсь с вами KPI, которые мы составили для оценки глав обладминистраций. Из этих KPI мы будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к ней систему мотивации", – написал он в Facebook.

По его словам, составление KPI для менеджмента (в бизнесе или в государственном секторе) – всегда непростая вещь. Но если в системе есть "однородные элементы" (то есть элементы, которые можно между собой сравнивать), то задача облегчается.

В правительстве нашли 25 показатели, по которые являются общими для всех украинских областей, невзирая на специфику каждой.

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"Мы сформулировали показатели таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. Обычно мы привязываемся к темпу прироста. Это позволяет сравнивать между собой регионы разных размеров и разной степени развития", – отметил Дубилет.

Он сказал, что в успешном регионе показатели должны постоянно обновляться на небольшой процент. А первое подведение итогов состоится по результатам первого квартала 2020 года.

Таким образом совсем скоро Кабмин оценит эффективность каждой обладминистрации и ее руководства по следующим параметрам:

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Количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием;

Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением;

Расширение сети опорных заведений общего среднего образования;

Организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом;

Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые устроили в семейные формы воспитания;

Количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь;

Автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи;

Обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения;

Уровень охвата прививками;

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция;

Обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет;

Охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности;

Суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой);

Уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности;

Уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах;

Уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года;

Уровень обеспечения доходов общего фонда сводного бюджета области;

Объем доходов сводного бюджета области;

Объем капитальных расходов сводного бюджета области;

Уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы);

Стоимость закупок в электронной системе закупок;

Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после того как Кабмин взял на себя погашение задолженности по зарплате перед врачами и медсестрами, на что у местных властей не хватило средств, правительство взялось за решение проблем в сфере образования. Кабмин одобрил пилотный проект, согласно которому учреждения профессионального образования в Виннице, Одессе и Сумах будут финансироваться за счет областных бюджетов, а не городских.

Также мы рассказывали о том, что Мининфраструктуры хочет изменить организацию пригородных перевозок, которые пребывают в плачевном состоянии, передав часть из них местным властям.

Правда, представители местных властей выступают против такого нововведения.

А новости "Сегодня" сообщали, как землю в селе в Тернопольской области приватизировали без ведома селян, которые подозревают, что в отдать их земли другим людям помог депутат райсовета:

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