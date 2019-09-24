Глава миссии МВФ дал оценку проекту бюджета-2020: появились итоги встречи с Разумковым

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Руководитель миссии Международго валютного фонда (МВФ) в Украине Рон ван Роден положительно оценил разработанный проект Государственного бюджета на 2020 год и выразил надежду, что Верховная Рада поддержит этот документ.

Об этом он заявил во время встречи представителей миссии МВФ со спикером парламента Дмитрием Разумковым, информирует сегодня, 24 сентября, пресс-служба Рады.

В сообщении также отмечается, что Роден заверил в дальнейшем сотрудничестве и предоставлении необходимых консалтинговых услуг.

В ходе встречи Разумков назвал продолжение сотрудничества с МВФ "положительным сигналом для иностранного бизнеса и международных партнеров, залогом удачного и успешного будущего Украины".

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"Мы ценим вашу работу, которая поможет провести необходимые реформы, в которых нуждается Украина. Я надеюсь, что мы сможем выстроить долгосрочные, прозрачные и понятные для обеих сторон отношения", – сказал он.

Дмитрий Разумков (слева) и Рон ван Роден. Фото: Верховная Рада Украины

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Спикер подчеркнул, что сейчас все вертикали власти работают как единая команда ради успеха и положительных изменений в стране.

В свою очередь Роден отметил положительные изменения в украинской экономике и сплоченность правящей команды. По его словам, Украина смогла выйти из глубокого экономического кризиса.

"Новый президент и его администрация, Кабинет министров и Верховная Рада Украины работают бок о бок как единая команда", – подчеркнул он и добавил, что теперь важно сохранить достигнутую макроэкономическую стабильность и независимость Нацбанка.

Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ прибыла в Киев 11 сентября, а на следующий день начала проводить встречи, которые продолжаются до сих пор. По данным СМИ, Киев и МВФ ведут переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования фонда EFF.

Напомним, что проект госбюджета-2020 предусматривает доходы в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн, расходы – в сумме 1170 млрд грн. Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга – 145,2 млрд грн, погашение государственного долга – 292,9 млрд грн. Подробнее – в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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