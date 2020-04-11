Комитет Рады утвердил изменения в госбюджет-2020

Изменениями были уменьшены расходы на борьбу с коронавирусом

Комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил член бюджетного комитета, народный депутат Алексей Гончаренко.

"Уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн; восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн); добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0); добавлены 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины; добавлены 15 млн на национальный парк "Софиевка", – отметил Гончаренко.

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Стоит добавить, что проект изменений в госбюджет-2020 парламент рассмотрит на внеочередном заседании, назначенном на 13 апреля.

Ранее законопроектом предусматривалось создать фонд борьбы с коронавирусом в размере 66 миллиардов гривен. Средства планировалось потратить на выплаты врачам, закупку медицинского оборудования и на поддержку граждан, которые из-за карантина потеряли работу.

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Также в этом фонде должны были быть предусмотрены средства для предоставления денежной помощи семьям врачей, умерших от инфицирования коронавирусом.

Кроме того, изменениями в госбюджет предусматривалось выделить 30 миллиардов гривен на индексацию пенсий и выплаты пенсионерам помощи в размере одной тысячи гривен.

Напомним, 30 марта Верховная Рада отказалась урезать госбюджет на 2020 год – тогда депутатам для принятия решения не хватило всего трех голосов.

При этом новости "Сегодня" объясняли, как коронавирус бьет по экономике:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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