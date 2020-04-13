Внеочередное заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Депутаты попытаются разблокировать закон о рынке земли, к которому подали более 10 проектов постановлений о его отмене

Верховная Рада собралась на новое внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть ряд законопроектов. Особенно важным вопросом будет изменения в госбюджет-2020, которые уже одобрил комитет.

Госбюджет планируется урезать так, что в Фонд борьбы с коронавирусом пойдут 64,6 миллиарда гривен. Из этих средств планируются некоторые социальные выплаты, связанные с карантином и борьбой с коронавирусом. Как уверял президент Украины, из оборонного сектора не урежут ни копейки.

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Также среди прочего депутаты рассмотрят внесение изменений в закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни; законопроект о судебных разбирательствах во время карантина, а также попытаются разблокировать закон о рынке земли. Читайте подробней повестку дня внеочередного заседания Рады.

Отметим, что в повестке дня внеочередного заседания так и не оказалось банковского законопроекта №3260, к которому подали огромное количество поправок. Примечательно то, что этот закон является одним из условий Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша. Как сообщали новости "Сегодня", политолог Владимир Фесенко назвал преступным в условиях пандемии подачу 16 тысяч правок к законопроекту о банках. По его словам, депутаты могут месяцы рассматривать только один этот законопроект, вместо принятия важных и нужных сейчас законов.

Смотрите, что происходило на прошлом внеочередном заседании Рады 31 марта:

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