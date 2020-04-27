Главу налоговой назначат без конкурса: Кабмин принял решение из-за карантина

Председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы теперь смогут назначить без конкурса – просто заключив с ними контракт. Такое решение принял Кабинет министров Украины, свидетельствуют данные официального сайта правительства. Как известно, экс-министр Игорь Уманский перед отставкой инициировал увольнение глав таможни и налоговой.

"Согласиться с предложением Министра финансов Украины Марченко С. М. о необходимости назначения на вакантную должность главы Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", – говорится в постановлении Кабмина.

Конкурс на эту должность планируют провести уже после карантина, а пока чиновника выберут по результатам собеседования. Уполномоченным по проведению собеседований будет заместитель министра финансов Денис Улютин.

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Напомним, ранее Верховная Рада, принимая изменения в госбюджет-2020, одобрила особый режим назначения госслужащих. Таким образом, правительство получило возможность не проводить конкурсов на госслужбу во время карантина, а назначать временных служащих по контракту.

Недавно нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет министров Украины уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Как сообщали новости "Сегодня", парламент 30 марта на внеочередном заседании уволил министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца. Однако назначить их преемников с первой попытки не удалось. Для этого было созвано еще одно внеочередное заседание, на котором Рада со второй попытки назначила министра финансов и главу МОЗ – ими стали Сергей Марченко и Максим Степанов соответственно.

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