Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,14
29,33
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Главу налоговой назначат без конкурса: Кабмин принял решение из-за карантина

27 апреля, 11:47

Ксения Капустинская

С новым руководителем службы заключат контракт по итогам собеседования

Председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы теперь смогут назначить без конкурса – просто заключив с ними контракт. Такое решение принял Кабинет министров Украины, свидетельствуют данные официального сайта правительства. Как известно, экс-министр Игорь Уманский перед отставкой инициировал увольнение глав таможни и налоговой.

"Согласиться с предложением Министра финансов Украины Марченко С. М. о необходимости назначения на вакантную должность главы Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", – говорится в постановлении Кабмина.

Конкурс на эту должность планируют провести уже после карантина, а пока чиновника выберут по результатам собеседования. Уполномоченным по проведению собеседований будет заместитель министра финансов Денис Улютин.

Реклама

В тренде
Безработными могут стать 20% трудоспособного населения Украины – эксперты

Напомним, ранее Верховная Рада, принимая изменения в госбюджет-2020, одобрила особый режим назначения госслужащих. Таким образом, правительство получило возможность не проводить конкурсов на госслужбу во время карантина, а назначать временных служащих по контракту.

Недавно нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет министров Украины уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Как сообщали новости "Сегодня", парламент 30 марта на внеочередном заседании уволил министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца. Однако назначить их преемников с первой попытки не удалось. Для этого было созвано еще одно внеочередное заседание, на котором Рада со второй попытки назначила министра финансов и главу МОЗ – ими стали Сергей Марченко и Максим Степанов соответственно.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

налоговая госслужащие назначения должность Игорь Уманский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После 24 апреля, но не раньше
После 24 апреля, но не раньше "майских": когда чиновники прогнозируют окончание карантинаУкраина
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озера
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озераЭкономика
Кризис в энергетике Украины усиливается: с понедельника останавливает работу крупнейшее угольное предприятие
Кризис в энергетике Украины усиливается: с понедельника останавливает работу крупнейшее угольное предприятиеЭкономика
Контракт на миллиард: Украина заключила крупное соглашение о добыче газа
Контракт на миллиард: Украина заключила крупное соглашение о добыче газаЭкономика
"Укрпочта" будет приносить "карантинные" выплаты: названы категории получателейЭкономика
Пенсионерам в Украине начали выплачивать
Пенсионерам в Украине начали выплачивать "карантинную тысячу"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...