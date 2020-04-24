Правительство уволило Нефьодова и Верланова – нардеп

Также якобы уволены заместители Нефьодова – Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов

Кабинет министров Украины уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова.

Об этом сообщил нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании Кабмина/ Об этом он написав в своем Telegram-канале.

Реклама В тренде В Раде назвали точную дату и время внеочередного заседания

По его словам, также уволены заместители Нефьодова – Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Заметим, что в конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.

Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефьодов стал руководителем Таможенной службы в июле 2019 года.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама