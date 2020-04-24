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Правительство уволило Нефьодова и Верланова – нардеп

24 апреля, 20:08

Елена Кузьмич

Также якобы уволены заместители Нефьодова – Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов

Кабинет министров Украины уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова.

Об этом сообщил нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании Кабмина/ Об этом он написав в своем Telegram-канале.

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По его словам, также уволены заместители Нефьодова – Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Заметим, что в конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.

Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефьодов стал руководителем Таможенной службы в июле 2019 года.

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правительство налоговая таможня Украина Максим Нефьодов Сергей Верланов

Источник: Сегодня

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