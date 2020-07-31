Глобальная нестабильность: цены на золото пробили новый потолок

В ходе торгов сегодня, 31 июля, унция золота впервые в истории торговалась по цене выше 2000 долларов – 2005,4 доллара. Ранее на этой неделе золото уже дважды пробивало исторический потолок. До этого максимальные значения фиксировались 22 августа 2011 года – 1891,9 доллара за унцию.

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Как отмечает Reuters, золото дорожает на фоне обвала экономики США – ранее стало известно о квартальном падении ВВП на 32,9%. Также о глобальной нестабильности свидетельствуют данные о рекордном падении экономик еврозоны – на 12,1%.

Как известно, золото считается самым надежным активом, спрос на который повышается во время кризисов и на фоне геополитической нестабильности.

В тренде Доллар в Украине закончил июль снижением курса, а евро резко вырос

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Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

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