Гончарук будет опекать промышленность: при Кабмине создадут Координационный центр

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Кабмине планируют создать новые рабочие места и обеспечить рост промышленного производства, хотя производственные показатели не первый месяц снижаются. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Для этого мы создаем Координационный центр по вопросам промышленности, который будет работать под моим руководством. Цель правительства – усилить сотрудничество между представителями промышленности и органов государственной власти для решения насущных проблем отрасли во избежание кризисных ситуаций в промышленности", – рассказал Гончарук.

Он добавил, что в состав Координационного центра вошли представители Министерства финансов, Мининфраструктуры, Минэкоенерго, Новой налоговой, Новой таможни и Государственного комитета статистики.

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Также мы рассказывали о подробностях проекта "Инвестняня". В его рамках бизнесу разрешат прямые соглашения с Кабмином. Такая мера обезопасит инвестиции и заставит государство выполнять свои обязательства.

При этом бизнес-сообщество определило для власти 10 ключевых приоритетов, которые помогут достичь экономического роста Украины в 5-7% за год.

Новости "Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, когда и в нашей стране может появиться промышленная стратегия и как она повлияет на жизнь граждан.

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