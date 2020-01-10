Гончарук планирует ликвидировать теневой рынок нефтепродуктов

/ Фото: СБУ

В Украине не будет теневого рынка нефтепродуктов. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Все схемы будут разоблачены и ликвидированы, а их участники – привлечены к ответственности. Нефтетрейдеры во время нашей прошлой встречи отметили проблему нелегальных АЗС, доля которых на рынке составляла почти 25%. Для нас понятна обеспокоенность игроков на рынке по нечестной конкуренции и демпинга со стороны "теневиков", – сказал глава правительства.

Он сообщил, что по инициативе президента Кабмин начал широкую кампанию по ликвидации теневых схем торговли топливом. В рамках этой кампании сотрудники Государственной фискальной службы, Национальной полиции и Службы безопасности провели 2200 проверок, а также проверили информацию о 1399 нелегальных АЗС.

При этом 377 нелегальных автозаправок закрыли. Выяснилось, что 316 АЗС демонтированы ранее или отсутствуют по указанным адресам. Еще 243 точки продажи горючего были демонтированы за отчетный период, а 463 – оформили лицензию.

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В целом, во время проверок у нелегальных поставщиков топлива изъяли из обращения 4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 млн гривен, а также оборудования на сумму 94,2 млн гривен.

Также открыли 292 административных производства и 152 – уголовных.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине Кабмин и силовые структуры начали устраивать облавы на нелегальные АЗС, но эксперты топливного рынка ожидают активизации борьбы с такими заправками (они в основном торгуют дизтопливом и автогазом).

Эксперты говорят, что нелегальную АЗС мало закрыть, ее нужно демонтировать, вывезти топливо и оборудование, а это не один админресурс, но и работа в судах. Таких комиссий было немало и раньше, но результат очень скромный.

Также сайт "Сегодня" сообщал о том, что недавний декабрьский ценопад на АЗС, когда топливо ежедневно дешевело на 30-50 копеек на литре, закончился. С начала 2020 года цены на бензин и ДТ упали в среднем всего на 8-10 коп/л, зато перестал дорожать сжиженный газ. Тем не менее, за 10 дней все виды топлива, кроме автогаза, существенно подешевели – на гривню и более.

О том, как можно ездить на автомобиле, и при этом вообще забыть о ценах на бензин, дизель или газ, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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