Гончарук пообещал открыть 200 новых центров экстренной медицины за год

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

В 2020 году в Украине, где сейчас в разгаре медреформа, будут построены 200 новых центров экстренной медицины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе посещения больницы "Охмадит".

"Своими глазами проверил процесс строительства нового комплекса больницы. Его начали строить еще 9 лет назад, а больница до сих пор не работает на полную мощность. Только представьте себе – запуск нового комплекса "Охматдит" позволит обеспечить 100 операций по трансплантации костного мозга вместо 25, как сейчас", – сообщил премьер-министр.

Он отметил, что финальная волна строительства нового комплекса была начата в декабре 2019 года. Верховная Рада выделила дополнительное финансирование для завершения работ.

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"Другая, не менее важная часть – строительство новых центров экстренной медицины. Уже в этом году мы построим 200 таких центров", – сообщил Гончарук.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на оплату всех медуслуг в 2020 году украинцам выделили 72 млрд грн. Это в три раза меньше, чем положено по закону – на программу медицинских гарантий должно идти не менее 5% ВВП. Об этом говорится в законе о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания. Однако в бюджете на оплату всех медицинских услуг денег может не хватить.

Напомним, с 1 апреля 2020 года должна заработать программа медицинских гарантий для населения для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала о том, что даже самым развитым странам не хватает бюджетных денег, выделяемых на медпомощь.

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