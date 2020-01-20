Зоряна Скалецкая: "Ни одной стране не хватает денег, выделяемых на медицину"

Заложенных в бюджете 72 миллиардов на все услуги может не хватить

Зоряна Скалецкая / Фото: Минздрав

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В 2020 году правительство назвало реформу здравоохранения приоритетной среди направлений деятельности Кабинета министров. С 1 апреля должна заработать программа медицинских гарантий для населения для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья, и на это в государственном бюджете заложено 72 млрд грн.

Сумма кажется достаточно внушительной. Но и ее вряд ли хватит, чтобы покрыть расходы на все медицинские услуги для населения. И в этом нет ничего странного: даже самым развитым странам не хватает бюджетных денег, выделяемых на медпомощь, говорит министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Никогда, ни одной стране не хватает денег, выделяемых на медицинскую помощь, если мы говорим о бюджете. Даже там, где существуют страховые модели, тоже не хватает средств, чтобы покрыть потребности всего населения во всех видах медицинских услуг. Но в таких странах всегда выбирают приоритетные направления, население получает максимальное сохранение своей жизни и здоровья, и уже потом дополняют, исходя из возможностей экономики расширяют пакет или нет", – поясняет Скалецкая.

По ее словам, в Украине сегодня в программу медицинских гарантий включены 27 пакетов медуслуг – все, что предоставлялось и раньше. Но средств на финансирование медучреждений выделили больше, чем в предыдущие годы.

"Наиболее критические для сохранения жизни и здоровья виды помощи – инсульты, инфаркты, онкология, роды, неонатальная помощь новорожденным – будут оплачиваться по повышенному тарифу (Национальная служба здоровья будет платить больницам. – Ред.). Мы рассчитываем на то, что во многих ситуациях, которые раньше были критическими и стрессовыми для семей, уже в конце апреля – начале мая увидим положительный результат", – уверена Зоряна Скалецкая.

Подробнее о том, что ждет систему здравоохранения в нашей стране, читайте в эксклюзивном интервью "Когда государство будет платить за роды и операции: Зоряна Скалецкая о медреформе".

Напомним, с апреля в Украине заработает Программа медицинских гарантий. В связи с этим на официальном сайте Министерства здравоохранения (МОЗ) обновился список бесплатных медицинских услуг, которые смогут получать украинцы. В их числе – пять приоритетных услуг, которые Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплатит по повышенному тарифу: лечение острого инфаркта миокарда, лечение острого мозгового инсульта, родовая помощь, неонатальная помощь и эндоскопические обследования для ранней диагностики онкологии.

Параллельно в ведомстве занялись разработкой модели страховой медицины: как заявила Зоряна Скалецкая, весной будет создана рабочая группа, а законопроект представят на общественные слушания еще в этом году.

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