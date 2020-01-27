На медреформу выделили в три раза меньше, чем нужно: хватит ли денег на лечение украинцев

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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На оплату всех медуслуг в 2020 году украинцам выделили 72 млрд грн. Это в три раза меньше, чем положено по закону – на программу медицинских гарантий должно идти не менее 5% ВВП. Об этом говорится в законе о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания.

Хватит ли денег в бюджете на оплату всех медицинских услуг, разбирался сайт "Сегодня".

Денег может не хватить

Если выделенных денег не будет хватать, выплаты больницам могут урезать. Заложенных в бюджете 72 млрд грн должно хватить на определенное число медицинских услуг. Если расчеты Минздрава окажутся ошибочными, этих денег может быть недостаточно. Чтобы этого не случилось, ведомство будет применять понижающий коэффициент, или коэффициент сбалансированности бюджета. Его будут рассчитывать раз в квартал по остаткам денег на программу медгарантий. Если бюджета, выделенного на медицину, не будет хватать, тарифы (стоимость бесплатных для граждан услуг вторичного звена медицины, за которые больницам будет платить Национальная служба здоровья Украины. – Ред.) смогут уменьшить, умножив их на коэффициент. Так в Минздраве решили перестраховаться, чтобы 72 млрд грн хватило до конца года. Хотя сумма одна и та же, но для медиков это риск в какой-то момент начать получать меньше.

"Теоретически это возможно (применение понижающего коэффициента. – Ред.). Для вычисления потребностей брались данные 2018 года, но не думаю, что появится большая потребность в тех или иных услугах, которых раньше не было. Например, раньше потребность в определенных услугах составляла 18 тыс. случаев в год, вряд ли появится еще 20 тыс. Даже если окажется, что в этом году люди начнут обращаться чаще, потому что они поверят в медреформу, и обращений за такой услугой будет 20 тыс., то коэффициент на эту услугу будет применяться, но это будет не такое значительное влияние. Если мы имеем определенный бюджет, то мы не должны выйти за его пределы. Но на финансирование всех учреждений здравоохранения только через иную формулу распределения денег выделено больше, чем в предыдущие годы. Поэтому говорить, что больницам, где будут пациенты, не будет хватать средств, нельзя", – прокомментировала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью сайту "Сегодня".

Фото: Yuri DYACHYSHYN / AFP / Фото: AFP

Очень важно, чтобы коэффициенты во время реформы не пересматривались в меньшую сторону, считает Александр Торгун, директор направления "Здравоохранение" Украинского института будущего.

"Если будет принято квартальное решение, что денег не хватает, это будет катастрофа", – говорит он.

По словам эксперта, только к концу года Министерство сможет подвести итоги и сделать выводы, что было эффективно. Также оптимизируется часть больниц: кому-то придется перепрофилироваться или закрыться.

"К сожалению, есть главврачи больниц, которые до сих пор не поняли, что их финансирование будет зависеть от количества пациентов и услуг, которые они предоставляют", – добавляет Александр Торгун.

Учреждения, которые окажут меньше медицинских услуг, получат меньше финансирования. Но если больница недополучит денег, придется от чего-то отказываться. Например, могут сократить врачей или снизить зарплаты, замечает врач-инфекционист Инна Андрусович.

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) поясняют: коэффициент нужен, чтобы эффективно распределять деньги госбюджета. Он будет применяться только в крайнем случае. Также коэффициент может вводиться, если больница будет завышать свои показатели работы и отчитываться за услуги, которых не предоставляла.

На что пойдут 72 млрд грн

Прыжок к целевым 5% ВВП, которые прописаны в законе, сразу осуществить невозможно, говорят в Министерстве здравоохранения. Но постепенный прогресс должен быть. В ведомстве приводят другой показатель: по сравнению с прошлым 2019 годом расходы госбюджета на здравоохранение в 2020 году выросли с 8,8% до 9,4%.

Программа медгарантий запускается с 1 апреля. Она включает шесть видов медицинской помощи и программу возмещения стоимости лекарств:

• первичная. На нее выделяется 19,1 млрд грн;

• специализированная амбулаторная (поликлиники) и стационарная (больницы) помощь — 44,4 млрд грн;

• экстренная — 4,6 млрд грн;

• паллиативная — 0,3 млрд грн;

• медицинская реабилитация — 0,5 млрд грн;

• программа "Доступные лекарства". По ней украинцы могут получать бесплатно или с небольшой доплатой лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. На программу заложено вдвое больше, чем в 2019 году – 2,1 млрд грн.

Фото: А. Яремчук, "Сьогодні"

За все перечисленные услуги будет платить Национальная служба здоровья Украины. Также будет пять услуг, за которые НСЗУ будет платить по повышенному тарифу – это лечение острого инфаркта и острого инсульта, помощь при родах и неонатальная помощь недоношенным детям и детям, которые родились больными.

Эти деньги выплатит Национальная служба здоровья заведениям по договору за оказанные медицинские услуги.

"Нужно помнить еще одно: доход каждого заведения поступает из нескольких источников. С 1 апреля 2020 это будет договор с НСЗУ, местные программы развития медицины и доход от платных услуг (сюда входят медицинские услуги вне программы медицинских гарантий и немедицинские, сервисные услуги для пациентов). И задача руководителя учреждения составить грамотный финансовый план и рационально распоряжаться своим доходом", – отметили в НСЗУ.

Сколько придется заплатить в больничную кассу

Может возникнуть ситуация, когда бюджет будет не в состоянии оплатить услуги, оказанные больницей населению, в полном объеме, прогнозирует Роман Левицкий, директор Киевского областного центра пластической хирургии.

"Это приведет к задолженности перед больницами, которые по закону не могут отказать в медицинской помощи населению. А это, в свою очередь, приведет к задолженности больниц перед коммунальными службами. Поэтому не исключено, что что некоторые медучреждения будут просить "добровольные взносы" с пациентов", – отметил Левицкий.

Больницы, которые подписали договор с НСЗУ, не имеют права требовать с пациента деньги за эти услуги, поясняют в Национальной службе здоровья. Но учреждения имеют право создавать и утверждать официальные тарифы на услуги, которые не входят в программу медицинских гарантий. Это могут быть медицинские услуги, а также сервисные услуги для пациентов (например, улучшенные палаты, питание, массаж и т.д.).

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

А если в больнице потребуют деньги за услуги, которые входят в Программу медицинских гарантий, пациент может обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 и подать официальное обращение. Все такие обращения будут обработаны. В случае необходимости служба может направить в заведение выездную проверку, а полученные материалы передать в правоохранительные органы. Такое заведение рискует потерять договор с НСЗУ, а соответственно – финансирование из государственного бюджета.

"Я надеюсь, что неформальные платежи больницы вообще не будут требовать. Поскольку учреждения, кроме контракта с НСЗУ, получают возможность получать другие средства за платные услуги, или из местного бюджета, от страховых компаний. Местный бюджет может создать местные программы по тем или иным заболеваниям. Это значит, что законных способов получать официальные платежи достаточно много. Неформальных платежей, благотворительных взносов – не будет", – заявила Зоряна Скалецкая в интервью "Сегодня".

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