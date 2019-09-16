Гончарук рассказал, когда могут начаться переговоры с МВФ о новой программе

Переговоры могут начаться еще до конца 2019 года

/ Фото: AFP

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что еще до конца 2019 года могут начаться переговоры о новой программе сотрудничества с МВФ.

"Мы ожидаем, что она может быть начата в конце года", — заявил Гончарук.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова отметила, что еще рано говорить о деталях сотрудничества.

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Ранее стало известно, что новая украинская власть и Международный валютный фонд ведут переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до $5 млрд по программе расширенного финансирования Фонда EFF. Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на три источника, ознакомленные с ситуацией.

Как сообщалось, на минувшей неделе в Украину прибыла оценочная миссия МВФ, которая проводит встречи с представителями нового правительства и государственного руководства Украины.

В июне министр финансов Оксана Маркарова заявила, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита.

Какие вопросы будут обсуждаться на встречах с миссией МВФ, ранее раскрыл глава НБУ Яков Смолий:

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