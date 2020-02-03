Гончарук рассказал, кто получил первый кредит по госпрограмме и на что он потратит деньги

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Стало известно, кто получил первый кредит по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, первым получателем кредита стал предприниматель из Винницы, которому государственный банк в рамках госпрограммы предоставил средства на сеть собственных продуктовых магазинов.

"Сумма кредита составила 1,5 млн грн на срок до 5 лет под 7%. Эти средства молодой предприниматель из Винницы направит на развитие сети собственных продуктовых магазинов – оборудование нового супермаркета площадью 903 кв. м", – отметил глава правительства.

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Напомним, кредитный процент зависит от размера и типа бизнеса:

5% годовых, если выручка достигает 25 млн гривен и создаются минимум 2 рабочих места;

7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, при этом не создаются новые рабочие места, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;

9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн гривен.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которая начнет действовать с 1 февраля, позволит в ближайшие пять лет привлечь в отечественную экономику 8 млрд гривен внутренних инвестиций. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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Милованов назвал краткосрочные цели госпрограммы на первый год:

Дополнительно 50 тыс. кредитов как результат этой программы.

Примерно 90 тыс. новых рабочих мест.

Получение 2 млрд гривен внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.

Снижение процентной ставки по кредитам с 18-40% (как сейчас) до 17-12% уже в 2020 году.

Долгосрочные цели – 5 лет:

Поступит 8 млрд гривен внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса.

Сумма выданных в рамках программы кредитов составит 30 млрд гривен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2589, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса. Эта программа является первым этапом объявленной Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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