Гончарука призвали отменить спецпошлины на импорт российского дизтоплива

/ Фото: Кабинет министров Украины

Участники топливного рынка Украины обратились к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой отменить спецпошлины на импорт поставляемого трубопроводным транспортом российского дизельного топлива (ДТ), которые установил предыдущий Кабмин.

Об этом говорится в письмах, адресованных главе правительства, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам импортеров нефтепродуктов, введенная спецпошлина распространяется не на все ДТ российского происхождения, а только на ту его часть, которая импортируется нефтепродуктопроводом.

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"Это означает, что сфера действия спецпошлины ограничена не столько страной происхождения товара, сколько способом его транспортировки", – сказано в письмах.

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Авторы обращений отметили, что постановление № 624 от 17 августа 2019 года в будущем окажет отрицательное влияние на экономику Украины, поскольку может привести к увеличению цены топлива для украинских потребителей из-за более высокой стоимости транспортировки другими видами транспорта.

Новости "Сегодня" сообщали, что, согласно постановлению Кабмина, с 1 августа 2019 года ввели спецпошлину в 3,75% на дизтопливо, поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она вырастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составила 1,75%, а с 1 октября увеличится до 3%.

По мнению аналитиков, данное решение не повлияет на конечных потребителей на АЗС. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Газ и дизель в Украине могут подешеветь, несмотря на пошлины: озвучен прогноз.

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