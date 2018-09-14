Госбюджет-2019: Кабмин предлагает увеличить расходы на здравоохранение до 92,3 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает в рамках разработанного проекта государственного бюджета Украины на 2019 год увеличить расходы на образование до 242,1 млрд грн, на здравоохранение – до 92,3 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя проект в ходе заседания правительства.

Он отметил, что в рамках реформы системы здравоохранения уже приблизительно 18 млн людей заключили договоры со своими врачами, а к концу года ожидается 20 млн договоров.

По словам Гройсмана, на программу "Доступные лекарства" правительство планирует направить 1 млрд грн, на диагностику по направлению семейного врача, которая с 2019 года должна стать бесплатной, – 2 млрд грн, на пилотный проект реформирования системы экстренной медицинской помощи в пяти-шести областях – 1 млрд грн, а также 15,3 млрд грн на финансирование первичной медицинской помощи.

Премьер также сообщил, что на модернизацию начальной школы планируется направить 1 млрд грн, а общий рост расходов на образование составит 27,8 млрд грн.

Как известно, сегодня, 14 сентября, Кабинет министров Украины принял проект государственного бюджета на 2019 год и направил его на рассмотрение парламента.

Основные показатели бюджета-2019 озвучил перед принятием премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он также призвал "не раздувать бюджет, который не подкреплен деньгами".

Так, рост украинской экономики в 2019 году предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.

По словам премьер-министра, проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.

Ранее Кабинет министров Украины обещал, что внесет в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2019 год до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством.

Напомним, Владимир Гройсман уже отмечал, что Государственный бюджет Украины на 2019 год должен быть сбалансированным, справедливым и реалистичным.

"Он должен быть сбалансированным, он должен быть справедливым, и он должен быть реалистичным, потому что за каждую цифру мы будем с вами нести ответственность. Я думаю, что настало время ещё раз продемонстрировать, что мы способны принимать ответственные решения, и эти ответственные решения будут позитивно отражаться на жизни украинских граждан", – заявлял Гройсман, обращаясь к депутатам Верховной Рады.



