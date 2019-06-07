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Госдолг бьет по резервам: валютные запасы Украины "похудели"

7 июня, 15:27

Появились официальные данные Нацбанк по международным резервам страны

Фото: пресс-центр НБУ

По состоянию на 1 июня 2019 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 19,4 млрд долларов в эквиваленте. Таким образом, в мае резервы сократились на 5,5% и впервые в 2019 году опустились ниже уровня в 20 млрд долларов.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ), глава которого Яков Смолий ранее отмечал, что резервы Украины сократились до 19,3 млрд долларов.

"Объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечает пресс-служба Нацбанка. 

В НБУ объяснили, что резервы сократились из-за значительных объемов погашений по государственному долгу. Как известно, май был пиковым месяцем по выплате госдолга. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в этом месяце было направлено 1,8 млрд долларов. Следующий пиковый месяц – сентябрь. В целом до конца года Украина должна вернуть кредиторам около 5 млрд долларов.

"В частности, 1,28 млрд долларов составляли платежи по обслуживанию и погашению еврооблигаций и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Еще 446,5 млн долларов выплачены по обязательствам правительства и Нацбанка перед Международным валютным фондом (МВФ). Остальные средства направлена ​​на обслуживание долга перед другими международными финансовыми организациями", – разъяснили в НБУ.

Впрочем, эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на 426,7 млн долларов, а также и финансированием от Всемирного банка на 10 млн долларов.

Кроме того, НБУ покупал валюту для резервов на межбанковском рынке. 

"Чистая покупка валюты Нацбанком обеспечила пополнение резервов на 160,6 млн долларов. В мае предложение валюты было выше спроса прежде всего благодаря стабильным поступлением валютной выручки экспортеров, а также дальнейшему росту инвестиций нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги... В то же время для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца Национальный банк продал всего 43 млн долларов", – говорится в сообщении НБУ.

При этом ранее Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины. НБУ ожидает, что к концу 2019 года резервы вырастут до 21,2 млрд долларов, к концу 2020 года – до 21,9 млрд долларов, а к концу 2021 года составят до 21,8 млрд долларов. В прогнозе учтены пиковые выплаты по госдолгу, приходящиеся на эти годы. В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда.


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Тег НБУ, долг, долги, госдолг, золотовалютные резервы, резервы, Национальный банк, ЗВР

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