Госдолг не помеха: НБУ повысил прогноз валютных запасов Украины

Страну ждут существенные выплаты кредиторам, но резервы будут расти, считают в НБУ

/ Фото: AFP

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Национальный банк Украины (НБУ), который третий раз подряд снизил учетную ставку, улучшил прогноз размера международных (золотовалютных) резервов (ЗВР) Украины на конец 2019 года.

Как сообщила пресс-служба НБУ, регулятор ожидает, что ЗВР к концу года составят 22,9 млрд долларов, хотя ранее прогнозировался объем в 21,7 млрд долларов.

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Прогноз на 2020 год улучшен до 23,9 млрд долларов (было 22,8 млрд долларов). Прогноз на 2021 год остался без изменений на уровне 23 млрд долларов.

"Объем международных резервов, несмотря на осуществление существенных выплат по внешнему долгу, в этом и последующих годах будет колебаться на уровне около 23-24 млрд долларов США, что достаточно для финансирования будущего импорта в течение трех месяцев", – отметили в НБУ, уточнив, что основным допущением для такого прогноза стало продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2019 года международные резервы Украины уменьшились до 21,44 млрд долларов, то есть на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение произошло из-за существенных выплат по госдолгу.

Между тем в проекте госбюджета-2020 говорится, что общий объем платежей по государственному долгу в 2020 году составит около 438,1 млрд грн, или 14,9 млрд долларов в эквиваленте, включая платежи в иностранной валюте в размере почти 9,2 млрд долларов. Впрочем, проект главной сметы страны еще существенно изменят ко второму чтению.

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