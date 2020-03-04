Госказначейство заявило, что готово к введению персональных пенсионных счетов

Государственная казначейская служба Украины почти готова к введению в стране накопительной пенсионной системы, которая предполагает, что каждый работающий гражданин может осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет, а после достижения пенсионного возраста получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов. Об этом сообщила журналистам глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз по итогам презентации отчета о работе службы в 2019 году.

"Относительно накопительной системы очень интересная идея и технически мы по некоторым моментам готовы. Мы совместно с народными депутатами обсуждали этот вопрос и мы готовы по некоторым моментам", – сказала Слюз.

Она также напомнила, что в прошлом году Госказначейство предоставило Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, 118,7 млрд гривен займов, из которых фонд погасил 117,6 млрд гривен.

По словам Слюз, среднемесячные расходы Пенсионного фонда составляют около 36 млрд гривен, тогда как 10 лет назад они составляли примерно 9 млрд гривен.

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По словам главы Госказначейства, одной из наибольших проблем для службы остается задолженность Пенсионного фонда по займам на покрытие временных кассовых разрывов, которая образовалась в период с 2007 по 2014 годы, а также в 2019 году, и по состоянию на 1 января 2020 года составила 49,2 млрд гривен.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что введение в Украине обязательных накопительных пенсий вновь может быть отложено на неопределенный период. Однако в парламенте не оставляют эту идею в целом и продолжают искать пути для запуска второго уровня пенсионной системы.

Как известно, сейчас в Украине действует первый уровень системы пенсионного обеспечения – солидарный. На этом уровне денежное обеспечение пенсионеров осуществляется за счет налогов, которые платят работающие люди.

Однако пенсии остаются низкими из-за постоянного дефицита Пенсионного фонда. Предполагается, что решить проблему поможет внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. Но солидарный уровень также продолжит работать.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что в Украине подсчитали количество пенсионеров. Так, по состоянию на 1 января 2020 года в нашей стране было 11,3 млн пенсионеров.

Кроме того, ранее специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсфондов и страховки:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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