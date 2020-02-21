Дефицит Пенсионного фонда в пять раз меньше, чем считали ранее: детали

В Минсоцполитики говорят, что никакого увеличения дефицита в 2019 году не было

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Дефицит Пенсионного фонда в 2019 году составлял не 172 млрд гривен, как ранее указывали некоторые народные депутаты, а 36,4 млрд гривен. И этот показатель не превышает прошлогодний. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

"Я подчеркиваю, что дефицит – это средства, которых не хватало солидарной системе для обеспечения выплат повышенных пенсий", – акцентировала министр.

Остальные дотаций из госбюджета в бюджет Пенсионного фонда предусматривали финансирование социальных программ отдельным категориям населения:

спецпенсии (пенсия на спецусловиях для государственных служащих, работников НБУ, военным и работникам силовых структур, прокурорам, пожизненное содержание судей);

социальные программы (ветеранам войны, чернобыльцам).

В 2019 году дефицит бюджета Пенсионного фонда составил 36,4 млрд гривен (8,3%). В 2018 этот показатель достигал 36,9 (10,3%) млрд гривен.

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"Никакого увеличения дефицита (а следовательно и ухудшения ситуации с пенсиями) в 2019 году по сравнению с 2018 годом мы не допустили. То есть никакого увеличения дефицита самом деле не было", – отметила Соколовская.

По ее словам, в 2020 году дефицит Пенсионного фонда составит 23,8 млрд гривен (5,3%).

"Такая цифра обусловлена ​​тем, что правительство работает с работодателями относительно официального оформления работников – значит, должны увеличиться поступления ЕСВ в Пенсионный фонд", – рассказала министр.

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Она добавила, что нынешняя ситуация с пенсиями оставляет желать лучшего.

"Мы не собираемся перекладывать ответственность на предшественников, но это то, что мы получили в наследство. Это то, с чем мы должны работать и улучшать уже сейчас. Именно поэтому одной из наших первоочередных задач является повышение пенсий для украинцев", – отметила Соколовская.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что эксперты дают печальные прогнозы относительно намерения повысить пенсионный возраст.

Для того, чтобы накопить на старость, украинцам предлагают присмотреться к другим инструментам.

Кроме того, специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсфондов и страховки:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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