Госпродпотребслужба проверила 9,6 тысяч магазинов, аптек и ресторанов: что нашли

В большинстве случаев при нарушениях выдавали рекомендации

В Украине, где планируют оштрафовать ночные клубы, которые работали в карантин, Госпродпотребслужба проверила более 9,6 тыс. объектов торговли, питания, парикмахерских и салонов красоты по соблюдению ими противоэпидемических мероприятий в период карантина.

Проверки провели в профилактических и противоэпидемических целях, чтобы предупредить случаи заражения COVID-19.

За неделю, в частности, проверили:

4443 объекта торговли продовольственными товарами, на 591 выявили нарушения. Из них 399 объектов получили предписания, в 48 случаях составили протоколы, в 117 случаях по выявленным нарушениям проинформировали органы местной власти и в 28 случаях информацию передали в Национальную полицию;

1756 объектов торговли непродовольственными товарами, на 270 выявили нарушения. 176 магазинов получили рекомендаций, в 15 случаях составили протоколы, в 43 случаях по выявленным нарушениям проинформировали органы местной власти и в 10 случаях – Нацполицию;

354 заведения общественного питания, из них на 45 объектах выявили нарушения соблюдения требований по противоэпидемических мероприятий. 44 заведения получили предписания, в одном случае составили протокол, в 12 случаях – обратились в органы местной власти и в 5 – в Нацполицию;

722 парикмахерских и салона красоты, из них в 149 выявили нарушения. Приняли меры – в частности, предоставили 155 предписаний, составили 19 протоколов, в 24 случаях по выявленным нарушениям проинформировали органы местной власти и в 7 случаях – полицию;

1653 объекта водоснабжения и водоотведения, транспорта, аптеки и т.д., на 234 выявили нарушения. По итогам проверки выдали 155 предписаний, составили 15 протоколов, в 55 случаях отправили данные в органы местной власти и в 10 случаях – в полицию.

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Кроме того, специалисты управлений государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы участвовали в расследовании случаев заболевания COVID-19 и привлекались к работе в специализированных противоэпидемических бригад.

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