В Госпродпотребслужбе рассказали, кто завышает цены на маски и антисептики

В Киеве не контролируют цены производителей на продукты питания, маски и антисептики, вся ответственность за повышенные цены на маски лежит на самих производителях. Об этом рассказал врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Отвечая на вопрос, контролируются ли цены производителей на продукты питания, ведь люди их массово закупают, Рубан ответил: "Это, к сожалению, не контролируется и это исключительно ответственность предприятия. Некоторые предприятия поднимают колоссальные цены на маски и антисептики. Что касается продуктов питания, такого увеличения нет по цене сегодня и дефицита нет".

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у власти будет отдельный разговор с производителями и поставщиками масок и экспресс-тестов масок из-за спекулятивных цен.

Отметим, в эфире одного из телеканалов замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что Антимонопольный комитет Украины займется проверкой стоимости средства индивидуальной защиты и другой продукции, которую используют для противодействия заболеванию коронавирусной инфекции.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предложил собрать народных депутатов на внеочередное заседание Верховной Рады из-за угрозы коронавируса. Как известно, в стране уже введен общенациональный карантин.

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