Смягчение карантина в Киеве: люди фотографируются возле бутиков и записываются в очередь на стрижку

В центре уже открыты многие магазины и рестораны, а в киосках внезапно подешевел кофе

С сегодняшнего дня в Киеве ослабили карантин. Так, власти разрешили предпринимателям открыть в городе магазины площадью до 300 квадратных метров, парикмахерские, салоны красоты, летние террасы кафе и ресторанов. Заработали швейные мастерские и небольшие производства, открылись конторы нотариусов. Также в городе заработали 27 продовольственных рынков.

Городские чиновники подчеркивают, что везде должны соблюдаться санитарные нормы, сотрудники заведений должны работать в масках и перчатках, а также своевременно проводить дезинфекцию помещений.

В центре города – на Крещатике и Майдане Незалежности – открылись многие кафе и рестораны, а также магазины одежды, которые были закрыты два месяца.

Реклама

"Люди действительно соскучились по магазинам. Я сам наблюдал, как возле одного из бутиков на Крещатике с азартом фотографировались девушки, держась за ручку входной двери магазина. Они явно соскучились по шопингу", – рассказывает сайту "Сегодня" киевлянин Александр Чепурной.

А вот летних площадок пока не особо много в центре города. Они есть только возле заведения фаст-фуда. Там за столиками уже можно было наблюдать первых посетителей, которые с аппетитом поедали бургеры и другую еду.

Открылись и парикмахерские.

"У нас образовалась очередь на стрижку на полторы недели вперед. Среди клиентов – женщины и мужчины. Некоторые согласны доплатить, чтобы их приняли без очереди", – рассказали нам в одной из парикмахерских на Позняках.

Также открылись в центре несколько киосков по продаже кофе. Кстати, в некоторых из них значительно снизили стоимость этого напитка. Заработали в центре и киоски по продаже мороженого.

Реклама

А вот крупные торговые центры остаются закрытыми. В частности, под Майданом Незалежности двери ТЦ пока закрыты на замок. Также заработали пока не все туалеты в центре города, о чем сетуют посетители, которым негде помыть руки.

Ранее мы сообщали, что для поддержки предпринимателей и упрощения процедур городские власти уже подготовили решение Киеврады, которое вынесут на ближайшую сессию. Кафе и рестораны смогут оформить размещение летних площадок по упрощенной процедуре.

"Открытым (летним) и сезонным площадкам, получавшим документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры выдаст новые документы на размещение без лишних согласований. Сроком в два рабочих дня. Касаться такая процедура будет и новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех требований. Также для летних и сезонных площадок город планирует установить символическую фиксированную сумму долевого участия – 1 гривню. Для летних площадок – до конца октября этого года. Для сезонных – до конца декабря", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Как власти планируют поддерживать отечественный бизнес, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама