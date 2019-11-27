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Государственный банк распродал имущество должников на 420 миллионов гривен

27 ноября, 10:54

Онлайн-аукционы помогли дополнительно заработать для банка 30,8 млн гривен

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который ранее уже продал имущество на 10 млрд гривен, государственный Ощадбанк продал 45 лотов на общую сумму 420,96 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

В OpenMarket объяснили, что Ощадбанк сотрудничает с аукционом уже три года и реализует заложенное имущество должников, которое банк получил в счет погашения задолженности. При этом онлайн-аукционы помогли дополнительно заработать для банка 30,8 млн гривен.

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Самые дорогие реализованные лоты от Ощадбанка:

1. Логистический центр "Арктика" площадью 21,46 тыс. кв. м в с. Софиевская Борщаговка. Цена продажи: 195,01 млн гривен.

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2. Комплекс зданий и сооружений общей площадью 42,73 тыс. кв. м в Харьковской обл., пгт. Малиновка. Цена продажи: 104 млн гривен.

3. Право на заключение договора купли-продажи целостного имущественного комплекса общей площадью 31,2 тыс. кв.м в г. Киеве. Цена продажи: 50 млн гривен.

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4. Земельный участок общей площадью 0,7 га в г. Киеве. Цена продажи: 33,7 млн гривен:

5. Спортивно-оздоровительный комплекс общей площадью 1,71 га в г. Буче. Цена продажи: 22,55 млн гривен (добровольная продажа).

"Продавая имущество, находящееся на балансе Ощадбанка, мы достигли хороших показателей. За годы сотрудничества с банком удалось заработать почти полмиллиарда гривен, а самым дорогим лотом стал логистический центр "Арктика", который находится в с. Софиевская Борщаговка", – прокомментировал гендиректор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Также сообщалось, что на СЕТАМ завершился эксперимент с онлайн-арендой земли. Эффективность аренды земли на онлайн-площадке СЕТАМа оказалась значительно выше, чем при аналогичной процедуре "с молотка".

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Ощадбанк аукционы СЕТАМ OpenMarket

Источник: Сегодня

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